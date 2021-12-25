Üye Girişi
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı - Son Dakika

/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı

25.12.2021 10:17

HAKKINDA 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu Gıorgı Kurtanze, kullandığı İstanbulkart numarası takip edilerek, otobüse bindiği sırada Maltepe Esenkent'te yakaladı.

HAKKINDA 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu Gıorgı Kurtanze, kullandığı İstanbulkart numarası takip edilerek, otobüse bindiği sırada Maltepe Esenkent'te yakaladı. Şüphelinin çaldığı eşyalar arasında oldukları tespit edilen 50. Yıl Hatırası TBMM ibareli madalyon ile iki adet TBMM ibareli yaka rozeti sahiplerine teslim ederken, şüphelinin hırsızlığın yapıldığı binaya giriş-çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Eylül ayında 3'ü Göztepe ve 1'i Bostancı'da olmak üzere 4 farklı ev adresinde hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kamerası sonucu şüphelinin Göztepe Marmaray İstasyonu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kartı kullanarak Marmaray'la bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN İSTANBULKART NUMARASI İNCELEMEYE ALINDI Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İBB BELBİM A.Ş.'den temin ettiği şüphelinin 'İstanbulkart' numarasını incelemeye aldı. İnceleme sonucu şüphelinin kartı, Eyüpsultan ile Esenkent mahallelerindeki duraklar arasında sık sık kullandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin bu adresler civarında ikamet edebileceğini değerlendirdi. Maltepe Esenkent Mahallesi'ndeki ulaşımı sağlayan '48A' sayılı İETT otobüsünü kullandığının belirlenmesinin ardından ekipler, güvenlik kameralarını da inceleyerek, şüphelinin Esenkent Mahallesi Şair Şirizat Sokak üzerinde ikamet ettiğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonda Gürcistan Uyruklu Gıorgı Kurtanze, Şair Şirizat Sokak'ta otobüse bindiği sırada yakalandı.

YAKALANDI EVİNDEN TBMM İBARELİ MADALYON ÇIKTI İkametinde yapılan aramada hırsızlık olayında elde ettiği değerlendirilen gümüş şekerlik, 3 adet çeşitli markalarda içki, 5 kol saati, 50. Yıl Hatırası TBMM ibareli madalyon, 2 adet üzerinde TBMM ibaresi bulunan yaka rozeti ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada şüphelinin hırsızlık amaçlı kullandığı çok sayıda materyaller ele geçirilirken çalıntı eşyaların müştekilere de teslim edildiği öğrenildi. Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 3 farklı asliye ceza mahkemesince şüpheli Kurtanze hakkında 'Hırsızlık' suçundan yakalama kararı olduğu da ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN GİRDİĞİ BİNALAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin hırsızlık amacıyla girdiği ev adreslerinin de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


- İstanbul
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
YORUMLAR
500

İstanbulkart, Hırsızlık, Gürcistan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel /yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı - Son Dakika


Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
11:52
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
11:12
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12

Son Dakika Haberleri
11:46 İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası
11:41 Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı
11:31 Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor
11:30 Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 11:58:32. #1.13#
SON DAKİKA: /yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement