Gürcistanlı kasa hırsızları güvenlik kameralarına takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürcistanlı kasa hırsızları güvenlik kameralarına takıldı - Son Dakika

Gürcistanlı kasa hırsızları güvenlik kameralarına takıldı

6 saat önce

Kağıthane'de girdikleri bir avukatlık ofisindeki çelik kasayı açarak 200 bin lira değerinde altın çaldıkları öne sürülen Gürcistan uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Kağıthane'de girdikleri bir avukatlık ofisindeki çelik kasayı açarak 200 bin lira değerinde altın çaldıkları öne sürülen Gürcistan uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane'de 11 Ocak'ta sabaha karşı bir avukatlık ofisine giren hırsızlar, iş yerindeki çelik kasayı açtı. Şüpheliler, kasanın içinde bulunan 200 bin lira değerindeki altını ve bir miktar parayı çalarak kaçtı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, binanın giriş ve çıkışı ile çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin eşkalleri ve kullandıkları aracın plakası belirlendi.

Yakalanmamak için hırsızlıktan sonra iki ayrı gruba ayrılan şüpheliler, yaklaşık 10 gün süren kamera çalışmasının ardından tespit edildi.

Polis, 27 Ocak'ta hırsızlık olayını gerçekleştiren Lasha A. (40), Zura G. (41) ve Temur K'yi (34) Kadıköy'de bir binanın çevresinde keşif yaparken yakaladı.

Olaya karışan Avtunadil G. (37), Şalva G. (34) Grom G. (36) de Fatih'te saklandıkları adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Adreste yapılan aramada kapı ve çelik kasaları açmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Lasha A'nın tutuklu ve hükümlü kaçmasına yardım etmekten, Zura G'nin ve Şalva G'nin hırsızlık suçundan haklarında aranmasının bulunduğu bildirildi.

Mağdurlar evinin soyulduğunun farkına varmıyor

Polis, gözaltına alınan şüphelilerin önce hedef seçtikleri adreste keşif yaptıklarını, kapı kilitlerini özel düzenekle kopyalayıp anahtar ürettiklerini belirledi.

Kapı kilitlerini zorlamadan içeriye giren şüphelilerin, evi ya da iş yerini dağıtmadan çok titiz davrandıkları, metal dedektörlerle arama yaptıklarını genellikle altın ve para çaldıkları öne sürüldü.

Mağdur vatandaşların evine ya da iş yerine hırsız girdiğinin farkına varmadıkları, genellikle yakınlarından şüphelenerek polise şikayette bulundukları bildirildi.

Polis, ev ve iş yerlerinde kıymetli eşya tutan vatandaşlara güvenlik kamerası ve alarm taktırmaları konusunda uyardı bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gürcistanlı kasa hırsızları güvenlik kameralarına takıldı

Gürcistan, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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