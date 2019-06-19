Son Dakika Haberleri: Gürcistanlı öğrenciler Rize'yi gezdi
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Gürcistanlı öğrenciler Rize'yi gezdi

1 saat önce

Gürcistan Batum Başkonsolosluğu bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Dil Merkezi başarılı kursiyerlerinden oluşan 20 kişilik grubu Rize'ye getirdi.

Gürcistanlı öğrenciler Rize'yi gezdi, System.String[]
Gürcistan Batum Başkonsolosluğu bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Dil Merkezi başarılı kursiyerlerinden oluşan 20 kişilik grubu Rize'ye getirdi.

Başarılı kursiyerlerin konuşma becerilerini geliştirmek ve ülkemizi daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla yapılan program kapsamında kursiyerler Rize'nin marka turizm değeri olan Ayder başta olmak üzere Zilkale, Fırtına Vadisi, kemer köprüleri, şelaleleri, Ziraat Botanik Çay Bahçesi'ni, Çayeli Doğal Yaşam Müzesi'ni, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ziyaret edip, ayrıca Rize'nin yöresel yemeklerinden tatma imkanı buldu.

Batum Başkonsolosluğu koordinatör öğretmeni Hasan Fahri Dural yaptığı açıklamada, birçok öğrencinin Rize'ye ilk defa geldiğini belirterek bu organizasyonda öğrencilerin Rize'nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görmeleri, kültürümüzü daha iyi tanımaları ve dilimizi daha iyi öğrenmeleri amacıyla iki ülke arasındaki ilişkiler açısından son derece faydalı olduğunu söyledi. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
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