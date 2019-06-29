Son Dakika Haberleri: Gürcistanlılar 'Özgürlük Yürüyüşü' için sokaklara döküldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gürcistanlılar 'Özgürlük Yürüyüşü' için sokaklara döküldü

4 dakika önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifasını talebi eden yüzlerce kişi "Özgürlük Yürüyüşü" adlı protesto gösterisi düzenledi.

Gürcistanlılar 'Özgürlük Yürüyüşü' için sokaklara döküldü, System.String[]
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifasını talebi eden yüzlerce kişi "Özgürlük Yürüyüşü" adlı protesto gösterisi düzenledi.

Gürcistan'da İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifa talebini isteyen yüzlerce Gürcistan vatandaşları seslerini duyurmak için bir kez daha sokaklara döküldü. Düzenledikleri protestoya 'Özgürlük Yürüyüşü' adını veren protestocular Tiflis'in Birinci Cumhuriyet Meydanı'ndan Özgürlük Meydanı'na kadar, 'Gakharia git, Rusya işgalcidir, Yaşasın Gürcistan' şeklinde sloganlar atarak yürüdü. Kalabalık protestocu grup sebebi ile başkentte bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

Tiflis'teki protestoya muhalif "Birleşmiş Ulusal Harekat" ve "Avrupalı Gürcistan" partilerinin liderleri ve üyeleri aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili'nin eşi Sandra Roelofs de katıldı.

20 Haziran'da Gürcistan Parlamentosu'nda düzenlenen Gürcistan Ortodoks Parlamentolararası Oturumu'nda, oturuma liderlik eden Komünist Parti'den Rus Devlet Duma Milletvekili olan Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov'un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturması sonucu ülkede başlayan protestolar devam ediyor. - TİFLİS
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:53 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti! Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı 4 milyon 795 bin euroluk soygunda gözcülük yapan 4 kişi yakalandı! Paraları çalan kayıp

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 23:57:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcistanlılar 'Özgürlük Yürüyüşü' için sokaklara döküldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]