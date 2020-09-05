Gürcü asıllı vatandaşların yaşadığı mahallede farklı bir gelenek: "Namaz taşı" - Son Dakika

Gürcü asıllı vatandaşların yaşadığı mahallede farklı bir gelenek: "Namaz taşı"

Gürcü asıllı vatandaşların yaşadığı mahallede farklı bir gelenek: "Namaz taşı" Evlerin önünde bulunan bir insanın namaz kılacağı büyüklükteki taşlar sayesinde eve girmeden namaz kılıyorlar Yaklaşık 170 yıl önce Gürcistan'dan Ordu'ya göç eden Müslümanların evlerin önüne yerleştirdikleri...

Gürcü asıllı vatandaşların yaşadığı mahallede farklı bir gelenek: "Namaz taşı"

Evlerin önünde bulunan bir insanın namaz kılacağı büyüklükteki taşlar sayesinde eve girmeden namaz kılıyorlar

Yaklaşık 170 yıl önce Gürcistan'dan Ordu'ya göç eden Müslümanların evlerin önüne yerleştirdikleri namaz taşları günümüzde de kullanılıyor

Seccade büyüklüğünde el ile kesilmiş taşların önünde ise insanlar namaz kılarken geçilmesin diye ağaç veya taş duvar bulunuyor

ORDU - Ordu'da, Gürcistan göçmenlerinin yaşadığı 300 haneli bir mahallede neredeyse tüm eski evlerin bahçesinde geçmişten kalma 'namaz taşları' bulunuyor. Bahçede ve dışarıda çalışan insanların rahat edebilmesi adına yerleştirilen taşlar, günümüzde de kullanılıyor.

Fatsa ilçesine bağlı 300 haneli Kabakdağ Mahallesi'nde Gürcü asıllı vatandaşlar yaşıyor. Osmanlı Devleti'nin, Rusya ve Gürcistan'dan çekilmesiyle birlikte 1850'li yıllarda Müslümanlar olarak ülkeye gelenler, kendilerine ilk verilen yerlerden birisi olan Kabakdağ Mahallesi'nde yaşamlarını devam ettiriyor.

Geçmişte, imece usulü birbirlerinin evlerini yapmaya başlayan insanlar, köyün hane sayısını arttırırken, Gürcistan'da Müslümanlar tarafından kullanılan bir gelenek olan namaz taşları da unutulmadı. Bahçeden ve dışarıdan gelen ev sahipleri ile yoldan geçen insanlar için eve ait bahçenin bir köşesine kıbleye karşı yerleştirilen taşın bir özelliği de önünde dikili bir ağacın bulunması. Bu ağaç sayesinde taş üzerinde namaz kılanların önünden insanların geçmesi engellenmiş oluyor.

Günümüzde de kullanılıyor

Şimdiye kadar 69 adet eski evin tespit edildiği ancak günümüzde sayıları 21'e kadar düşen yapıların neredeyse tamamının önünde namaz taşlarından bulunuyor. Mahallede yeniden inşa edilen ve restore ettirilen eski evlerin bahçelerine de yine eski geleneklere uygun şekilde namaz taşları yerleştiriliyor. İnsanlar günümüzde az da olsa kullanılan namaz taşlarını aslına uygun olarak korumaya özen gösteriyor.

"Eski evlerimizin neredeyse tamamında bu taşlardan var"

Fatsa Kabakdağı Mahalle Muhtarı Ali İhsan Beşik, geçmiş yıllarda dışarıda çalışan insanların eve girmeden namazlarını kılmak için böyle bir taşı kullandıklarını söyledi. Muhtar Beşik, "Büyüklerimizin anlattığına göre, daha evvel buraya gelen insanlar dışarıda çalışıyorlar ve eve girmeleri gerekmeden abdest alıp dışarıda namaz kılıyorlar. Hikayeleri bu, büyüklerimiz bu şekilde anlattı. Neredeyse eski evlerimizin tamamında bu taşlarımızdan var. 69 tane eski evimiz var. Biz de büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarı ile halen kullanıyoruz. Mevcut olarak kullanılan evlerde de insanlar namaz taşlarını kullanıyorlar" dedi.

"Taşların önünde ağaç veya taş duvar bulunuyor"

Taşların kıbleye göre sabitlendiğini anlatan Muhtar Ali İhsan Beşik, "Taş yerindeyse kıbleye göre şekillendirilmiş. Taş yerinde değil ve sonradan gelme ise kıbleye göre ayarlanmış. Taşların önünde bir de ağaç var, namaz kılınırken insanların önünden geçilmemesi gerekiyor. Bu taşı yapınca kimse önünden geçmesin diye önüne bir de ağaç dikilmiş" diye konuştu.

"Genellikle erkekler kullanırdı"

Mahalle sakinlerinden 72 yaşındaki Emine Yüksel, namaz taşlarının genellikle bahçeden gelenlerin ibadetlerini yerine getirmek için kullandığını söyledi. Yüksel, "Günümüzde de kullanılıyor. Genelde erkekler dışarıda namaz kılar, onlar da burada olunca namaz taşını kullanırlar. Benim yaşım 72 ama ben bu gelenekleri hatırlamıyorum, bize söyleneni biliyorum" ifadelerine yer verdi.

Hüsnü Yücebaş da yıllar önce inşa edilen ve atalarından kalan evini restore ettiklerini ifade ederek, "İlk yapılışında namaz taşı bahçemizde vardı ama zamanla kayboldu. Şimdi ise taşımızı güzel bir şekilde güzelce ayarlayıp evimize ait bahçeye yerleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Gürcü asıllı vatandaşların yaşadığı mahallede farklı bir gelenek: Namaz taşı

Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürcü asıllı vatandaşların yaşadığı mahallede farklı bir gelenek: 'Namaz taşı' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştıran Hamza Yerlikaya sosyal medyanın diline düştü Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor! AFAD ve Meteoroloji'den sel uyarısı Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında Boca Juniors'lu Ivan Marcone, Trabzonspor için izin istedi Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak         
11:48
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Kırıkkale'nin meşhur üzümü 'Delice beyazı', bu yılki rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor Kırıkkale'nin meşhur üzümü 'Delice beyazı', bu yılki rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor         
11:27
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor         
11:13
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti         
22:00
Fındık işçilerinin dövüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Valilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi Fındık işçilerinin dövüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Valilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi         
21:45
5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var 5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var         
18:39
Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada         
17:08
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 16:23:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürcü asıllı vatandaşların yaşadığı mahallede farklı bir gelenek: "Namaz taşı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei