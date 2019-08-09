Son Dakika Haberleri: Gürcü genç, plastik kelepçelerle boğularak öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Gürcü genç, plastik kelepçelerle boğularak öldürüldü

52 dakika önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Gürcistan uyruklu Nika Papidze E.(16), ablasının evinde boğularak, öldürülmüş olarak bulundu.

Gürcü genç, plastik kelepçelerle boğularak öldürüldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Gürcistan uyruklu Nika Papidze E.(16), ablasının evinde boğularak, öldürülmüş olarak bulundu. Polis, boğazında 4 plastik kelepçe bulunan gencin ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışıyor.
Gürcistan uyruklu G.E. dün akşam Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, erkek kardeşi Nika Papidze E.'nin çalıştığı iş yerine gitmediğini öğrendiğini bunun üzerine ablasının Fevzi Çakmak Mahallesi Mahir Sokak'taki evine gittiğini, kardeşinin ayakkabılarının kapı önünde olduğunu, defalarca zile basmasına rağmen kapının açılmadığını anlattı.  Polis ekipleri, Nika Papidze E.'nin ablasının evine gitti. Kapıyı açan polis, yerde yüz üstü yatan gencin boğazında 4 plastik kelepçe olduğunu ve kan izleri bulunduğunu gördü. Boğularak öldürüldüğü belirlenen gencin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, olay sırasında ablası evde bulunmayan gencin ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışıyor.
Ailenin komşusu Mehmet Koç (63), Nika Papidze E.'yi ve ailesini tanıdığını ifade ederek, "Gürcistan'dan geldiler. Babası ve annesi arasında sorun olduğu için ölen kişi, ablasının yanında kalmaya başladı. İyi çocuklardı" dedi.


Gürcistan, Darıca, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti
Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı 5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı Anne ve babasını siyanürle öldüren öğrenciye, "kimyasal silah" suçlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcü genç, plastik kelepçelerle boğularak öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]