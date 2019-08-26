Son Dakika Haberleri: Gürcü halterci, orta parmağıyla 200 tonluk tekneyi çekerek rekor denedi
Son Dakika Dünya Haber

Gürcü halterci, orta parmağıyla 200 tonluk tekneyi çekerek rekor denedi

8 dakika önce

Gürcü halterci, Batum'da denediği rekor denemesinde orta parmağıyla denizdeki 200 tonluk tekneyi karaya yanaştırdı.

Gürcü halterci, Batum'da denediği rekor denemesinde orta parmağıyla denizdeki 200 tonluk tekneyi karaya yanaştırdı

Batum, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı
Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor Banksy'e ait Brexit duvar resmi bir gecede ortadan kayboldu Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:26:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcü halterci, orta parmağıyla 200 tonluk tekneyi çekerek rekor denedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]