Gürcü halterci, orta parmağıyla 200 tonluk tekneyi çekerek rekor denedi
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Gürcü halterci, Batum'da denediği rekor denemesinde orta parmağıyla denizdeki 200 tonluk tekneyi karaya yanaştırdı.
Gürcü halterci, Batum'da denediği rekor denemesinde orta parmağıyla denizdeki 200 tonluk tekneyi karaya yanaştırdı
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:18
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