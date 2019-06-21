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Gürcü kadın cinayetinde emekli bekçi gözaltında

1 saat önce

ANTALYA'da Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez'in (61) evinde boğularak öldürülmesine ilişkin emekli bekçi M.K. (61) gözaltına alındı.

Gürcü kadın cinayetinde emekli bekçi gözaltında, System.String[]
ANTALYA'da Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez'in (61) evinde boğularak öldürülmesine ilişkin emekli bekçi M.K. (61) gözaltına alındı.
Olay,  Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1281 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez'in dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları, 14 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, daireye girebilmek için itfaiyeden destek istedi. İtfaiyenin açtığı pencereden merdivenli araçla daireye giren polis, Dönmez'i, salonda yarı çıplak, ölü buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede inceleme yaptı. Kötü koku nedeniyle polis ekipleri maske takarak çalıştı. Yapılan ilk incelemede Dönmez'in en az iki gün önce iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Ketevan Katamadze Dönmez'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
OTOBÜS TERMİNALİNDE YAKALANDI
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İlçedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının emekli bekçi M.K. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliyi Antalya Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı.
İPLE BOĞMUŞ
Evli ve 3 çocuk babası M.K.'nin Ali Çetinkaya Caddesi'nde yürüyüş yaparken tanıştığı Ketevan Katamadze Dönmez'i çıkan tartışmada da  iple boğduğu iddia edildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:48 Kaynak: DHA
Polis, Antalya, Gürcistan, Güncel
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