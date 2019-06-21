Gürcü kadın cinayetinde emekli bekçi gözaltında (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez'in evinde boğularak öldürülmesine ilişkin emekli bekçi Murtaza Karaca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez'in evinde boğularak öldürülmesine ilişkin emekli bekçi Murtaza Karaca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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