Son Dakika Haberleri: Gürcü kadın, evinde boğularak öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Gürcü kadın, evinde boğularak öldürüldü

6 dakika önce

ANTALYA'da, Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez (61), yalnız yaşadığı evinde yarı çıplak halde, ölü bulundu.

Gürcü kadın, evinde boğularak öldürüldü, System.String[]
ANTALYA'da, Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez (61), yalnız yaşadığı evinde yarı çıplak halde, ölü bulundu. Dönmez'in boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Olay, dün saat 18.30 sırasında Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak'ta 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. 20 yıldır Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez'in dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, daireye girebilmek için itfaiyeden destek istedi. İtfaiyenin açtığı pencereden merdivenli araçla daireye giren polis, Gürcü kadını salonda yarı çıplak, ölü buldu.
2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede inceleme yaptı. Kötü koku nedeniyle polis ekipleri maske takarak çalıştı. Yapılan ilk incelemede Dönmez'in en az iki gün önce iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.
İncelemenin ardından Ketevan Katamadze Dönmez'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
ölü, ölüm, antalya, öldü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara! Son dakika! Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittiler gayretini reddediyoruz ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: 31 Mart'a göre AK Parti'ye daha fazla destek vereceklerine dair bulguya ulaşamadık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:24:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcü kadın, evinde boğularak öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]