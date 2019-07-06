Gürcü kadın evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü
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AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Gürcistan uyruklu Afet Mammadli (60), ilişki yaşamasına onay vermediği ev arkadaşına aşık olan R.H. (47) tarafından vurularak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:22 Kaynak: DHA
AMASYA'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde, Gürcistan
uyruklu Afet Mammadli (60), ilişki yaşamasına onay vermediği ev arkadaşına aşık olan R.H. (47) tarafından vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli R.H. kısa sürede yakalandı.
Olay, dün gece, Gümüşhacıköy ilçesi Adatepe
Mahallesi'nde meydana geldi. Gürcü bir kadına aşık olan R.H. ile bu kadının yanında oturan ve iddiaya göre ilişkiye onay vermeyen Afet Mammadli arasında husumet oluştu. R.H. dün gece, Gürcistan uyruklu Afet Mammadli'nin evinin olduğu bölgeye gitti. R.H., bir süre sonra çöp dökmek için evinden çıkan Mammadli'ye tabancayla ateş etti. Mammadli vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, R.H. ise olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mammadli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Afet Mammadli'nin cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis
ekipleri R.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı, Şüpheli kısa süre sonra Havza
ilçesinde yakalandı.
- Amasya
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