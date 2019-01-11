Gürcü Minibüsünde Kaçak Sigara ve İçki Ele Geçirildi
2 saat önce
Gürcistan'dan Türkiye'ye gümrük kaçağı sigara ve içki taşıyan bir yolcu minibüsü Ordu'da yakalandı.
Gürcistan
'dan Türkiye
'ye gümrük kaçağı sigara ve içki taşıyan bir yolcu minibüsü Ordu
'da yakalandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı sigara satıcılarına yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde saha ve yol çalışması yaptı. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada bin 127 paket kaçak sigara ve 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:47 Kaynak: İHA
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