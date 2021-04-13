Gürcü muhalif lideri Melia'nın tutukluluk süresi uzatıldı - Son Dakika

Gürcü muhalif lideri Melia'nın tutukluluk süresi uzatıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23 Şubat'ta gözaltına alınan ve ülkede siyasi krizin derinleşmesine sebep olan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın mahkeme duruşması yapıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23 Şubat'ta gözaltına alınan ve ülkede siyasi krizin derinleşmesine sebep olan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın mahkeme duruşması yapıldı. Dışarda polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan Tiflis Şehir Mahkemesi'nde Melia'ın tutukluluk süresinin uzatılmasına kararı verildi. Kalabalık grup mahkeme önünde toplanarak Melia'ya destek verdi.

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