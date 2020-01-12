Gürcü mutfağı gazeteciler için kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürcü mutfağı gazeteciler için kuruldu - Son Dakika

Gürcü mutfağı gazeteciler için kuruldu

6 saat önce

Düzce Gürcü Kültür Derneği'nin gelenekselleşen Gürcü Mutfağı Günü'ne Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla gazeteciler konuk edildi.

Gürcü mutfağı gazeteciler için kuruldu, System.String[]

Düzce Gürcü Kültür Derneği'nin gelenekselleşen Gürcü Mutfağı Günü'ne Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla gazeteciler konuk edildi.


Düzce Gürcü Derneği tarafından her ay yapılan ve gelenekselleşen Gürcü mutfağı'nın bu ayki konukları 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler oldu. Gazetecilerin yanısıra davete Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Ali Ertugrul, Gürcü Dili Bölümü öğretim görevlilerinden Nana Katcharava, Düzce İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Atay, Düzce Belediye Meclis üyesi Bayram Ali Kubilay ve yazar İlhan Akın, Gürcü Çiftlik Köyü Muhtarı Ahmet Emin Atay da katıldı.


Dernek Başkanı Aydın Kubilay; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının gazeteciler gününü kutladı. Halkın haber alması için gösterdikleri özveri için de ayrıca teşekkür etti.


Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'da basın mensuplarına ve gönüllülük esasına göre çalışan derneklere teşekkür etti. Gürcü mutfağına has sasivi, tzurvili, pipinay (sütlü makarna), etli dolma, kabak tatlısı, çadi (mısır ekmeği), mazoni (yoğurt) tanıtımı yapılarak ikramlarda bulunuldu.


Yemeğin ardından gazetecilere Gürcü Göçünü anlatan "Sessiz Feryad" ve "Düzce'de Şiir Antolojisi 1" kitapları hediye edildi. - DÜZCE

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
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