Gürcü öğrenciler, ney ve balaban enstrümanı ile tanıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürcü öğrenciler, ney ve balaban enstrümanı ile tanıştı - Son Dakika

Gürcü öğrenciler, ney ve balaban enstrümanı ile tanıştı

6 saat önce

Dünya'nın ilk kadın Neyzeni olan Burcu Karadağ ve Balaban ve Tütek üstadı Alafsar Rahimov, Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarına ziyarette bulunarak öğrencilere mini konser verdi.

Gürcü öğrenciler, ney ve balaban enstrümanı ile tanıştı, System.String[]

Dünya'nın ilk kadın Neyzeni olan Burcu Karadağ ve Balaban ve Tütek üstadı Alafsar Rahimov, Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarına ziyarette bulunarak öğrencilere mini konser verdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Yunus Emre Enstitüsünce "Anadolu Ezgileriyle/Ney in Ethno Jazz" etkinliği kapsamında konser veren Dünya'nın ilk kadın Neyzeni olan Burcu Karadağ ve Balaban ve Tütek üstadı Alafsar Rahimov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla 2 yıl önce açılan Gürcistan Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Sanatçılar, ney ve balaban dinletisi ile öğrencilere mini konser verdi. Sanatçılar, ney ve balaban enstrümanına başlama hikayelerini öğrenciler ile paylaştı.

Gürcü öğrencilerin ney ve balaban enstrümanı ile ilk kez tanıştığını ifade eden Neyzen Burcu Karadağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Gürcistan Maarif okullarına yaptığımız ziyaretin doğru olduğunu düşünüyorum. Çok sıcak bir ortam da karşılandık. Gürcü, Türk ve Azeri çocuklarımız burada birlik ve beraberlik içerisinde eğitim görüyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinden bir araya getirdiğimiz enstrümanlarla oluşturduğumuz 'Ney In Ethno Jazz' konseriyle kültürler arası köprü oluşturduk. Bu okula gelip bu çocukları ziyaretimiz onlar için unutulmaz oldu. Gözlerindeki heyecanı görmeliydiniz. Hepsinin ney veya balabanı olmasa bile en azından bir enstrüman çalmanın hayatlarındaki önemini fark ettiler. Hayatta bazı şeyler vardır ki derslerdeki notlardan önemlidir. Sanatçılarla bir araya gelmeleri, enstrümanların seslerini canlı dinlemeleri ve onların sahneden biriyle konuşuyor olması hayatları boyunca unutamazlar."

Uluslararası Maarif Okulları Gürcistan Okulu Direktörü Taner Canpolat, Yunus Emre Enstitüsü sayesinde öğrencilerin birbirinden önemli iki sanatçı ile bir araya geldiğini aktardı. Canpolat, "2017 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl yeni binada eğitim öğretime başladık. Yaklaşık 107 öğrencimiz bulunmaktadır. Anaokulundan, Liseye kadar her kademeye öğrenci alıyoruz. Birçok ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Gürcü müfredatına bağlı olarak eğitimimizi veriyoruz. Burada iki ülkenin köprü vazifesini görüyoruz. İyiliği, güzelliği öğrencilerimiz ile paylaşıyoruz. Çoğunluğu Gürcü öğretmenlerden oluşuyor. Buradaki insan kaynağını, kendi ülkelerine iyiliği, güzelliği paylaşmaları adına eğitimimizi sürdürüyoruz. 2 yıldır faaliyet göstermemize rağmen Gürcüler tarafından seviliyoruz" dedi.

(İHA)

Gürcistan, Balaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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