Gürcü satranç ustası Gaprindaşvili, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından 1978'de "büyük usta" unvanı verilen ilk kadın olan Gürcü satranç ustası Nona Gaprindaşvili, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un, "Kadınlar için daldı" fotoğrafını seçti.

Kariyeri boyunca 1961'den itibaren 5 kez dünya satranç şampiyonu olan, olimpiyatlarda 11 takım altın madalyası ve 9 bireysel altın madalyası olmak üzere 25 madalya kazanan Gaprindaşvili, Tiflis'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları ziyareti sırasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Oylamaya katılan 80 yaşındaki Gaprindaşvili spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un, "Kadınlar için daldı" fotoğrafını seçerek, "Bu mükemmel bir fotoğraf. Böyle bir fotoğrafı çekmek çok büyük bir uzmanlıktır." dedi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın, "Basına bombalı saldırı" karesini tercih eden Gaprindaşvili, "Bu fotoğraf zor şartlarda çekilmiş. Ayrıca detaylar net görünüyor. Bu bir sanattır." değerlendirmesinde bulundu.

Gaprindaşvili, yaşam kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Gecenin ışığı" başlıklı fotoğraflarına oy vererek, "Oylamada gördüğüm tüm fotoğraflar birbirinden daha güzeller. Bu fotoğrafta ise fotoğrafçı güzel anı yakalamış ve bu anı tüm hayatı boyunca hatırlayacak." diye konuştu.

Gaprindaşvili'den TMV Tiflis Okulları öğrencilerine satranç taktikleri eğitimi

Gaprindaşvili, TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları ziyareti kapsamında okulun yöneticileri ve öğrencileri ile bir araya geldi.

Kendisi ile tanışmak isteyen öğrencilerle bir süre satranç oynayan Gaprindaşvili, çocuklara taktikler öğretti.

TMV Gürcistan Temsilcisi Kayhan Berişler programın sonunda Gaprindaşvili'ye hediye takdim ederek okulun faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.