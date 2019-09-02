Son Dakika Haberleri: Gürcü sporcular Erzurum'da madalya için atlıyor
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Gürcü sporcular Erzurum'da madalya için atlıyor

8 saat önce

Erzurum'da, birçok uluslararası organizasyonun gerçekleştiği ve Türkiye'de tek olma özelliği olan atlama kuleleri, Gürcistanlı sporcuları konuk ediyor.

Gürcü sporcular Erzurum'da madalya için atlıyor, System.String[]

Erzurum'da, birçok uluslararası organizasyonun gerçekleştiği ve Türkiye'de tek olma özelliği olan atlama kuleleri, Gürcistanlı sporcuları konuk ediyor.

Yerli spor kulüplerinin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği Erzurum, yabancı sporcuların da kamplarının vazgeçilmezi oldu.

Atlama kuleleri, buz pateni, buz hokeyi, curling salonları ile kış sporları için önem arz eden Erzurum, atlama kuleleriyle de yerli ve yabancı sporcuların çalışmalarını yapması için imkan sağlıyor.

Söz konusu bu imkandan faydalanmak isteyen Gürcistanlı 7 kayakçı, uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan atlama kulelerinde müsabakalarda madalya almak için çalışmalarını sürdürüyor.

George Diakonashvili ve Gela Sotishvili yönetiminde antrenmanlarına devam eden Gürcü kafilesi, atlama kulelerinde kayakla atlayış gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolun yanı sıra farklı spor branşlarından sporcuların yüksek irtifada kamp yapmak için Erzurum'a geldiğini belirtti.

Gürcistanlı sporcu ve antrenörleri ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getiren Taşkesenligil, "Daha önce de milli sporcularımız, Ukrayna, Rusya ve Slovenya gibi ülkelerin sporcuları ile birlikte ilimizde kamp yaptı. Şimdi de Gürcistan'ın Ski Clab Koba Cakadze Kulübü sporcuları ilimizde kayakla atlama kampı yapıyor. Bu da bizleri sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:46 Kaynak: AA
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