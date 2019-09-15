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Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinde yönetim değişti

1 saat önce

Gürcistan'da 1999 yıldan beri faaliyet gösteren Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinde (GÜRTİAD) başkanlığa Türk iş adamı Osman Turan seçildi.

Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinde yönetim değişti, System.String[]

Gürcistan'da 1999 yıldan beri faaliyet gösteren Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinde (GÜRTİAD) başkanlığa Türk iş adamı Osman Turan seçildi.

Merkezi başkent Tiflis'te bulunan GÜRTİAD'ın yeni başkanın seçilmesi için bir otelde seçim sandığı kuruldu.

Oy kullanma prosedürü başlamadan önce, GÜRTİAD Başkanı Celal Sancar derneğin 20 yıl içinde yapılan çalışmalarını değerlendirdi. Daha sonra ise seçime katılan başkan adayları Turan ve Sancar gelecek planlarını tanıttı.

Sancar, GÜRTİAD üyelerinin bugüne kadar Gürcistan'da çeşitli alanlarda yaklaşık bir milyar 100 milyon yatırım yaptığını ifade ederek, bu rakamın artırılması için çalışacaklarını dile getirdi.

Turan ise her Türk ve Gürcü iş adamlarının Türkiye ile Gürcistan arasında birer köprü olduğunu kaydederek, GÜRTİAD olarak gelcekte de iki ülkenin ekonomik ve kültürel ilişkileri ile işbirliğini artırmak için çalışacaklarını söyledi.

Sunumun ardından yapılan seçimde Osman Turan, GÜRTİAD'ın yeni başkanı seçildi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GÜRTİAD'ın kurulduğunda kurucu üyelerinin amaçlarının Türkiye'nin her yerinden Gürcistan'a yatırımcı getirmek olduğunu ifade ederek, "Aslında bu hedeflerimiz kısmen gerçekleşti. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından büyük, kurumsal, yatırım yapan firmalar geldi buraya." dedi.

GÜRTİAD'ın yıllardır Türk-Gürcü ilişkilerin pekiştirilmesine büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Bundan sonra bu katkılarımın dernek başkanı sıfatıyla çok daha ileri bir seviyeye gideceğine inanıyorum. İki ülkenin ilişkilerin geliştireceği bir takım projelerimiz var. Onları uygulamaya alacağız." diye konuştu.

Yeni başkan 2 yıl süre ile seçildi.

Gürcistan, Türk İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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