Amasra'da, Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı'na yürüyüş yolu yapıldı - Son Dakika

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Gürcüoluk Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolu, piknik alanları ve otopark yapıldı.Amasra ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Makaracı köyünde bulunan Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı'na, yürüyüş yolu, piknik alanları ve otopark için Haziran ayında ihale yapıldı. İhalenin ardından yapımına başlanan 400 metre yürüyüş yolu, piknik masaları, 1 giriş kontrol ünitesi ve otopark ile mağara önü çevre düzenleme yapım işi tamamlanma aşamasına geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Gürcüoluk Mağarasının 2013 yılında tabiat parkı ilan edildiği söyleyerek, Amasra ilçemize çok yakın mesafede bulunan ve muhteşem güzelliği ile doğaseverlerin ilgisini çeken Gürcüoluk mağarasında yaptığımız çalışmaların tamamlanma aşamasına geldi. Haziran ayında yaptığımız ihalenin ardından orman içinde ilerleyen 400 metre kayrak taşı ile yapılan yürüyüş yolu ve mağara girişindeki çevre düzenleme için önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Yatay uzunluğu 170 metre olan ve içerisinde birçok sarkıt ile dikit taşların olduğu Gürcüoluk mağarası tabiat parkındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak dedi.