Gürdoğan, Ferrero'ya yönelik suçlamalara tepki gösterdi - Son Dakika

Gürdoğan, Ferrero'ya yönelik suçlamalara tepki gösterdi

17.12.2020 11:57
Gürdoğan, Ferrero'ya yönelik suçlamalara tepki gösterdi, System.String[]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden biri olan ve ülkemiz fındık ihracatının tek başına yüzde 35-40'lık kısmını gerçekleştiren, sektörün en büyük firması, Ferrero Fındık'a bazı siyasilerin gündem oluşturmak...

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden biri olan ve ülkemiz fındık ihracatının tek başına yüzde 35-40'lık kısmını gerçekleştiren, sektörün en büyük firması, Ferrero Fındık'a bazı siyasilerin gündem oluşturmak ve gündemde kalmak amacıyla yaptıkları haksız ve mesnetsiz suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gürdoğan, "Çok değerli siyasi temsilcilerimizin sektör gerçeklerini araştırmadan, tamamen geçmiş yıllarda üreticinin sırtından geçinen, fındık üreticisinin ürününü alıp parasını 3 yıl sonra ödeyen veya batıran belli çevrelerin verdikleri yanlış bilgilerle, ülkemizde yatırım yaparak binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı olan sektörün en itibarlı firmalarını rencide etmemelerini, hedef haline getirmemelerini talep ediyoruz. Suçlamada bulunanlara soruyoruz; Ülkemiz fındık ihracatının yüzde 35-40'ını tek başına gerçekleştiren, tüm dünya geneline yayılmış 100'e yakın fabrikasında Türk fındığını hammadde olarak kullanan bir firmayı sektörden çekip çıkardığınız zaman zararı kim görecek, bu kadar fındığı kime satacak veya nerede kullanacaksınız? Yoksa 20 yıl önce olduğu gibi depolara yığıp çürütecek misiniz? Bu asılsız ve bilimsel gerçeklerden uzak suçlamaları yapanlar neden Ülkemizde üretilen fındığın yüzde 50 sini kullanabilecek bir çikolata markası oluşturamadı, yeni ürün geliştiremedi. Birilerini suçlamak kolay ancak yıllarca bu suçlamalarla Türk fındığına kimse katkı yapamadı, sadece avuçlarını ovuşturan belli kesimler bu durumdan kazanç sağladı. Nasıl mı? Gariban üreticinin malını önceden satın alıp, parasını 3 yıl sonra ya ödediler veya batırdılar. Hiç kusura bakmayın fındıkta dönen bu oyunları suçlamada bulunduğunuz Ferrero bitirdi, rahatsızlık ondan" ifadelerini kullandı.

Ferrero'nun ülkemize, bölgemize güvenerek yatırım yaptığını ve üretici ile el ele vererek kaliteli fındık nasıl üretilir, verim nasıl artırılır çalışmalarını başlattığını hatırlatan Gürdoğan "Üreticiyi desteklemiş ve sübvanse etmiştir. Ey kolaycılığı seçip suçlama yapanlar; bunu ülkemizde bugüne kadar hangi firma yapmış lütfen bir oturup düşünün. Söylemleriniz doğru değildir ve belli çevrelerin dolduruşudur. Yıllarca üreticinin fındığını alıp parasını batıran kimlerdi acaba, bugün her fırsatta bu güzide firmamızı ortaya süren değerli siyasiler o zamanlar nerede idi, neden bunlara ses çıkartmadınız. Bugün rahatsızlık duyup sizleri ayağa kaldıranın bu kesimler olduğunun farkındayız. Suçlama yaparak, İtalyan firması diye ihracatçıyı hedef göstermek yerine bu kesimler gelsin ihracat yapsın, bu şirketin yerini doldursun, biz de görelim fındığa hangi katkıyı yapacaklar. Amaç bu değil, amaç sektöre katkı yapan firmaları aradan çıkarmak, bulanık suda balık avlamaktır ve bu oyunun da fındık üreticisi farkındadırBu mesnetsiz iddiaların sahipleri maalesef, Cumhurbaşkanımız ve değerli bakanlarımızın ülkemize daha çok yabancı sermaye gelmesi için harcadığı yoğun çabaları sabote etmenin ülkemize zarar olarak yansıdığının farkında değildir. Unutulmamalıdır ki; bu firmalar yatırım yapılabilecek birçok ülke arasından, yapılan davete icap edip güvenerek Ülkemize gelip yatırım yapmıştır. Çok değerli kamuoyundan ve değerli üreticilerimizden istirhamımız; gerçekle ilgisi olmayan, hedef saptırma amaçlı, 20 yıl öncesinde olduğu gibi alın terinizi heba etmek isteyen, ürünü alıp parasını 3 yıl sonra verip alın terinden para kazanma amacını taşıyan kesimlerin maksatlı olarak yaptırdığı sektörün öncü firmalarını suçlayıcı bu haberlere itibar etmemesidir" açıklamasında bulundu. - TRABZON

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Ahmet Hamdi, Yatırım, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gürdoğan, Ferrero'ya yönelik suçlamalara tepki gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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