Gürdoğan: "Rusya ile Vize Sorunu Çözüldü, Sıra Sochi ve Adler Limanlarının Yolcu ve Yük Trafiğine...

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya Federasyonu ile vize sorununun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye çözüldüğünü belirterek şimdi Sochi Limanı'nın ve ona sadece 20 km.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya Federasyonu ile vize sorununun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye çözüldüğünü belirterek şimdi Sochi Limanı'nın ve ona sadece 20 km. mesafede olan ve onun kadar önemli olan Adler Limanı'nın tarifeli yolcu-yük trafiğine açılmasını Rus makamlarından talep ettiklerini söyledi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gürdoğan, "Rusya Federasyonu ile ticarette yaşanan sıkıntılardan en önemlilerinden biri de Rusya Federasyonun işadamlarımıza vizede zorluklar çıkarması, yeşil pasaport hamili işadamlarına dahi vize serbestisi sağlamaması ve TIR şoförlerimize dahi vize rejimin uygulanması olmuştur. Bu yolla anılan ülkeye ticareti zorlaştıran sözkonusu uygulamalar her fırsatta gerek hükümetler nezdinde gerekse de sektör-ülke eksenli platformlarda Birliğimizce ısrarla gündeme getirilmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili olarak en son yaşanan gelişmelere göre geçtiğimiz gün Putin tarafından imzalanan kararnameye ile uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücüler, hizmet pasaport sahipleri, Rusya'ya kısa süreli iş gezileri için gelen iş insanlarına ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize uygulamasına son verilmiştir" dedi.



İş seyahati için ya da TIR ve kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırmasının büyük oranda memnuniyetle karşılandığını belirten Gürdoğan "Rusya Federasyonu'nun gri ve yeşil pasaport sahipleri ile transit TIR geçişi yapan şoförlere vize uygulamayacak olması ve böylece dış ticarette anılan ülke ile aramızda önemli bir teknik engel olarak değerlendirilen Türk vatandaşlarına ve işadamlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının karşılıklı ticaretimize olumlu katkılar sağlayacağı öngörülmektedir" diye konuştu.



Eski günlerdeki gibi...



"Vize sorunu çözülmüş olmakla birlikte biz Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıların en büyük taleplerinden biri olan Sochi Limanının ve ona sadece 20 km. mesafede olan ve onun kadar önemli olan Adler Limanının tarifeli yolcu-yük trafiğine açılması" diyen Gürdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerinin en üst noktalarda olduğu 1992-2008 yılları arasında, bu ilişkilerin gelişmesinde Trabzon-Sochi arasında tarifeli yolcu gemilerinin çalıştırılmasının çok büyük bir katkısı olmuştur. 1990'lı yıllarda Trabzon kenti ile Sochi kenti arasında tarifeli gemi seferlerinin başlaması ile iki ülke arasındaki ticari ilişkiler çok önemli hacme ulaşmış ve bu kapsamda Doğu Karadeniz Bölgemiz iş adamları Sochi ve Bölgesinde yaptıkları yatırım ve ticari faaliyetlerle Sochi kenti ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sağlanmıştır. Ancak 2008 yılından sonra getirilen kısıtlama ve 2010 yılından itibaren de Trabzon-Sochi hattının Sochi yerel idarelerinin tutumu ile tamamen kapatılması sonrası bölgemizden Rusya Federasyonu'na en kısa yolu teşkil eden bu transfer hattıyla ticari ilişkiler hızlı bir şekilde düşüş göstererek durma noktasına gelmiştir. Doğu Karadeniz Bölgemize en yakın mesafede bulunan Sochi Limanının yük trafiğine kapatılması sonrası geçen süre zarfında taleple vurgu yapılmasına rağmen Sochi il sınırlarında bulunan ve yük tahliyeleri için inşa edilen ikinci bir Liman olan Adler Limanına, Trabzon ilimizden bir tarifeli yolcu ve Bölge ihtiyaçları nispetine yük taşıyabilecek gemi seferlerine bugüne kadar müsaade edilmemiştir. Trabzon Limanı ile Adler limanı arasında planlan gemi seferleri daha çok yolcu taşımacılığı yani turizm amaçlı olup, bunun yanında sadece Sochi ili çevresi bölge ihtiyaçları ölçeğinde küçük çaplı yük taşımacılığı için düşünülmektedir. Oysa Bölge ihracatçılarımız yolcu ve potansiyeli ölçeğinde yük taşımacılığı amacıyla Trabzon Limanından Adler Limanına yapılacak tarifeli gemi seferlerine müsaade edilmesini talep etmektedirler. İkili ticaretin arzu edilen seviyelere ulaştırılması ve potansiyeli ölçeğinde artış kaydetmesine imkan sağlaması ile Türk ve Rus iş adamlarının bölgelerarası ulaşımın kolay bir şekilde sağlanması mukabilinde ticari ilişkiler hızlı bir şekilde gelişecektir. Bundan dolayı da Trabzon-Sochi ve Adler tarifeli gemi seferlerinin yeniden başlatılması konusunda gerekli izinlerin ivedilikle verilmesi faydalı olacaktır. Biz doğu Karadeniz ihracatçıları olarak buna hazırız, istekliyiz ve gayret içerisindeyiz. Vize serbestisi sevincinin getirdiği ivme ile bölgemizden Sochi ve Adler Limanları'na yönelik karşılıklı tarifeli yük taşımacılığının yeniden gündeme getirilmesi yöndeki müteşebbislerimiz devam edecektir." - TRABZON

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