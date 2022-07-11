Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor

11.07.2022 11:07
Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Manisa'ya içme suyu sağlayacak Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövde dolgusunda yüzde 85'lik fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Manisa'ya içme suyu sağlayacak Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövde dolgusunda yüzde 85'lik fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildirdi.

Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nı inşa çalışmaları devam ediyor.

Prof. Dr. Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada, projede 1 milyon 100 bin metreküplük dolgunun yaklaşık 900 bin metreküplük kısmının bitirildiğini ve böylece gövde dolgusunun yüzde 85'lik fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını kaydetti.

Barajda batardo dolgusu, dolusavak beton imalatlarının tamamladığını aktaran Akca, "Barajın gövdesindeki çalışmalarımızı da bu yaz sonuna kadar tamamlayacağız. Daha sonra da vana odası ve 7 kilometrelik relokasyon yolu çalışmalarımıza başlayacağız. Hedefimiz belirlenen takvim içinde 2024 yılına kadar projeyi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunabilmek." ifadelerini kullandı.

Akca, Manisa kent merkezine yılda 6,13 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehzadeler kentinin yarınlarına damga vuracak projemiz hem kentin su ihtiyacını karşılayacak hem de 24 bin 500 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek. Tarlalardaki verim artacak. Sulama maliyetleri azalacak. Manisalı üreticiler yılda 50 milyon lira daha fazla kazanacak. Ayrıca Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı, 1225 kişiye de ilave istihdam olanağı sağlayacak."

Temelden yüksekliği 40 metre olan Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde projelendirildi. İçme suyu ve sulama amaçlı olarak kullanılması planlanan baraj, 33 milyon 390 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Lütfi Akca, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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