Güre bisiklet yoluna kavuşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güre bisiklet yoluna kavuşuyor - Son Dakika

Güre bisiklet yoluna kavuşuyor

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından Güre Mahallesi'nde yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu çevre düzenlemelerinin sonuna gelindi.

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Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından Güre Mahallesi'nde yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu çevre düzenlemelerinin sonuna gelindi. 90 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılan proje Nisan ayında tamamen bitirilerek hizmete açılacak.


Edremit ilçesinde Güre Mahallesi'nin 30 yıldır süregelen yol sorunu Başkan Selman Hasan Arslan'ın göreve gelmesinden sonra ortadan kaldırılmıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlaması yapılan yolda Edremit Belediyesi tarafından yapılan bisiklet ve yürüyüş yollarının yer aldığı çevre düzenlemeleri tamamlanma aşamasına geldi.


Fen İşleri Müdürlüğü tarafından altyapısı hazırlanan E-87 Karayolundan başlayarak Güre merkezine kadar devam eden yaklaşık 3 km'lik alanda bisiklet ve yaya yolu projesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yaklaşık 90 bin metrekare çeşitli yeşil alan düzenlemesi, bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun grupları ve spor aletlerini yer aldığı çevre düzenleme projesi Nisan ayında tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.


Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Yusuf Madanoğlu, "E-87 Karayolu ile Güre Mahallesi arasındaki 3 km'lik yolun Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmasından sonra Belediye Başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan'ın direktifleri doğrultusunda bizler de bisiklet yolu ve yürüyüş yolu projelendirmesini yaptık. E-87 Karayolundan Güre Mahallesi'ne kadar olan 3 km'lik hattın doğusunda ve batısında uygulanan bir proje kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak 90 dönümlük bir alanda peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu alanda 1 oyun grubu 5 noktada fitness aletleri konumlandırması gerçekleştirilecek. Yaklaşık 25 bin m2'lik alanda yeşillendirme ve çimlendirme çalışması yapacağız. Nisan sonu Mayıs başı gibi tamamlanması planlıyoruz" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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