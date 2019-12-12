Güre Turizm Tanıtım Derneği faaliyetine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güre Turizm Tanıtım Derneği faaliyetine başladı - Son Dakika

Güre Turizm Tanıtım Derneği faaliyetine başladı

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araya gelen turizmci ve iş insanları tarafından kurulan Güre Turizm Tanıtım Derneği (GÜRTAD) faaliyetine başladı.

Güre Turizm Tanıtım Derneği faaliyetine başladı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araya gelen turizmci ve iş insanları tarafından kurulan Güre Turizm Tanıtım Derneği (GÜRTAD) faaliyetine başladı.

Güre Mahallesi'nde bir araya gelen gönüllüler, karşılaştıkları sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmak, zeytin ve zeytinyağları ile termal kaynakları yurt içi ve dışında tanıtmak amacıyla dernek kurdu.

Geçici idare merkezi bir zeytinyağı fabrikası olan GÜRTAD'ın kuruluşu dolayısıyla mahallede basın toplantısı düzenlendi.

Aralarında turizmci ve iş insanlarının bulunduğu kurucu yönetimi oluşturulan dernekte başkanlığa Mehmet Agah Ferhatoğlu getirildi.

Ferhatoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güre, ülkemizin ve belki de dünyanın en özel köşelerinden biri. Biz, Güre'de iş ve hizmet üreten iş insanlarıyız. Toplumun sivil ve yerel dinamikleri, yaşadıkları, iş yaptıkları çevreye değer katmak için çeşitli oluşumlar aracılığıyla hizmet üretiyorlar. Bizler de yalnızca bu amaç çerçevesinde bir araya gelerek, çevremizdeki çeşitli sorunların giderilmesinde ve projelerin üretilmesinde, bir sivil inisiyatifin mevcudiyetine inandığımız için bu derneğimizi kurduk. Güre, Edremit Körfezi'nde bozulmamış doğası ile üstün kalite zeytin, zeytinyağı ile termal kaynakları ile turistik tesislerinin yatak kapasiteleri ile büyük bir potansiyel taşımaktadır. Derneğimizin amaçları olarak çok geniş perspektifte Güre'mizin kalkınmasın da faydası olacak her konu da çalışmalar yapmak olarak özetleyebiliriz."

Mehmet Agah Ferhatoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda başkan yardımcısı Birol Kocacan, sekreter Yusuf Karagöz ile Mehmet Öngen, Gencer Engin, Veli Albayrak, İskender Azatoğlu, Ahmet Çetin, Recep Sakızlı, Murat Bostancıoğlu ve Yağız Öngen yer alıyor.

Balıkesir, Edremit, Güre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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