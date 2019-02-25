Güredil Kalesi Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta doğal güzellikler, fotoğraf sanatçıları ve dağcıların akınına uğruyor.
Kahramanmaraş
'ta doğal güzellikler, fotoğraf sanatçıları ve dağcıların akınına uğruyor. Merkez Onikişubat
ilçesine bağlı Şadalak mevkisi Güredil Kalesi görselliği ve ürpertisiyle göz kamaştırıyor. Üzerinde hiçbir bitki örtüsü olmayan çıplak kayalar ve kayaların hemen yanı kısmında bulunan şelale, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverler tarafından ziyaret edilerek görüntülendi.
Bölgede yoğun şekilde yağan karların erimesi ve kayalıklardan gelen kaynak suların oluşturduğu görüntü, bölgede adeta görsel şölen oluşturdu. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:26 Kaynak: İHA
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