Gürel'den Eskipazar'da ziyaret ve inceleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığı tarafından asaleten Eskipazar ilçesine ataması yapılan ve geçtiğimiz ay göreve başlayan Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclis üyeleri ve kurum müdürleri ile birlikte kaymakamlık makamında Kaymakam Bütün ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.



Vali Gürel daha sonra ilçede yaşayan şehit ailelerini ve devletin desteğine ihtiyacı olan bir aileyi evlerinde ziyaret etti.



Devletin desteğine ihtiyaç duyan bir aileyi ziyaret eden Vali Gürel, aile ile bir süre sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi.



Şehit Jandarma Er İsa Eken'in babası Hasan Eken ve Deresemail köyünde ikamet eden Şehit Faik Başkaya'nın annesi Hüsniye Başkaya'yı evlerinde ziyaret eden Vali Gürel, şehit aileleri ile bir süre sohbet ederek taleplerini ve sorunlarını dinledi.



Şehit İsa Eken, Şehit Faik Başkaya ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunarak duaların edildiği ziyaretlerde Vali Fuat Gürel'e, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve kurum müdürlerimiz eşlik etti. - KARABÜK