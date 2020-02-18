Giresun Kent Konseyi Başkanı Mürşit Gürel ve yönetim kurulu Giresun Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ettiler.



Giresun Gazeteciler Derneği lokalinde konuşan Başkan Mürşit Gürel, "Turizmin ve tarımın gelişmesi, özellikle de fındık tarımının Giresun'a çok büyük katkısı olacağını biliyoruz ve geleceğe dönük yapılacak planların doğru yapılmasının gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



Kent Konseyi olarak fındık konusunda taraf olduklarını belirten Gürel "Fındık tarımının Giresun'a gerekli faydayı vermesi için Fiskobirlik, Ziraat odaları, Fındık Araştırma Merkezi ve üniversitenin hep birlikte hareket ederek geleceğe yönelik bir düzenleme yapması şarttır" diye konuştu.



"Bulancak Durağı projesinin konsey olarak destekliyoruz"



Şehrin giriş projesi olan ve Giresun'a modern bir görüntü kazandıracak olan Bulancak Durağı projesinin kent konseyi olarak destekliyoruz ancak bu projeyle birlikte orada bulunan derme çatma kulübe, baraka ve tesislerin yeniden yapılmamasını, bunun yerine daha modern projeler bekliyoruz diyen Başkan Gürel "Plajlar bölgesinde de bir proje hazırlığı var, burada da geçmişten günümüze kadar gelen ve görüntü kirliliğine neden olan tesisler var, buralarda da daha modern bir projeyle şehrimizin turizmine de ekonomisine de katkı sağlayacak bir proje bekliyoruz ve bunu destekliyoruz" dedi.



"Giresun'da yaşayan engelli sayısı Türkiye ortalamasının üstünde"



"Şehrimizde engellilerin hayatını kolaylaştıracak hiçbir düzenleme yok, toplu taşımada bir rampa uygulaması dahi yok" diyen Gürel "Onları sosyal hayata kazandırmak için muhakkak suretle düzenlemeler yapılmalı ve bu düzenlemenin en kısa zamanda belediye meclisine gelerek bir yol alınacağına inanıyorum. Giresun'da bir engelli yaşam merkezi şarttır, biz engellilerimizi rehabilite edelim demiyoruz, bizim isteğimiz engellilerimizi ve ailelerini sosyal hayata karıştırmak. Çünkü gerçekten ciddi manada sıkıntılar yaşıyorlar. Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu'ndan bunu hayata geçirmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - GİRESUN