Gürer'den 'Patates Siğili Nedeniyle 26 İlde Karantina Uygulanıyor" Diyen Bakan Kirişci'ye: Ekim Yapamayan Çiftçinin Zararı Telafi Edilmeli - Son Dakika

DİLAN KUTLU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, patates siğili hastalığı nedeniyle 2022 yılında 26 ilde karantina uygulandığını açıkladı. Karantina nedeniyle patates ekimi yapamayan çiftçilere verilen desteğin 2021 yılında kaldırıldığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hastalığın önlenmesi için gerekli araştırmaların yapılması, çiftçilerin uğradığı zararın telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, "Patates siğili sonrası 2004 yılında başlatılan ekim alanı kısıtlaması 2022 yılı itibari ile hangi boyuttadır? Kaç ilde ne kadar alanda hastalık nedeni ile patates ekimi yapılmamaktadır? Siğil gibi zarar veren nematod hastalığının boyutları ve halen mevcut durumu nedir? Patates siğili ile ilgili çiftçi eğitimi verilmekte midir?" sorularını yöneltmişti.

26 İLDE KARANTİNA TEDBİRLERİ

Gürer'in soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı itibariyle patates siğili hastalığı nedeniyle 26 ilde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

Kirişci, son 5 yılda patates ve patates siğili konularında 1200 eğitim ve yayım faaliyeti gerçekleştirildiğini, bu eğitimlere 15 bin çiftçinin katıldığını ifade etti.

"HASTALIK NEDENİYLE MAĞDURİYETE UĞRAYAN ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEK 2021 YILINDA KALDIRILDI"

Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılı faaliyet raporunda, patates siğili nedeniyle patates yetiştirilmesi yasaklanan alanlarda üreticilerin mağduriyetini gidermek amacıyla 2021 yılında telafi edici ödemelerin yapılmadığı bilgisine de yer verilmişti.

Gürer, buna ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemizde 25 ilde rastlanan patates siğil hastalığı bir tür mantar olup hastalık bitkinin sap ve gövdesinde karnabahara benzer siğiller meydana getirmektedir. Halk arasında kanser olarak tanımlanmaktadır. Toprakla birlikte taşınabilmekte başka alanlara gidebilmekte böylece 38 yıl canlı kalabilmektedir. Onun için de bu hastalığın olduğu alanlarda ekim yaptırılmamaktadır. 2021 yılına kadar patates siğil hastalığı nedeniyle mağduriyete uğrayan, sorun yaşayan çiftçilere destek veriyordu. 2021 yılında bu destek kaldırıldı.

"DAHA ÇOK ARAŞTIRMA YAPILARAK HASTALIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ, ÇİFTÇİNİN UĞRADIĞI ZARAR TELAFİ EDİLMELİDİR"

Patates siğil hastalığı Akdeniz Sineği gibi ülkemize getirilen tohumlardan ürünlerden ortaya çıkan hastalıklardır. Bu nedenle ciddi ürün kayıplarına neden olmaktadır. Ülkemizde patates 1999 yılında 6,5 milyon ton yetişirken geçen yıl 5 milyon 100 bin tona düşmüştü. Niğde patatesin anavatanı sayılır. Birinci sıra üretim yapmaktayken 2020 yılında üretilen ürünün değer bulmaması, depoda kalması, 100 bin ton yakın patatesin çürümesi nedeniyle Niğde'de üretim 830 bin tondan 520 bin tona kadar düşmüş. Türkiye'de en önemli tehlikelerden biri de bitkisel hastalıklara otaya çıkan ürün kaybıdır. Bunun ortadan kaldırılması için alınan tedbirler yeterli değildir. Bu bağlamda sorun ciddidir, daha çok araştırma yapılarak bu hastalığın önüne geçilmelidir. Ayrıca hastalıktan dolayı mağdur olan çiftçilere mutlaka desteklemelerin verilmesi sağlanmalı, o arazide farklı ürün ektiği zaman uğradığı zarar telafi edilmelidir."