Gürer: "Şu Ana Kadar Ayçiçeğiyle İlgili Bir Taban Fiyat Açıklanmadı. Bu Durum Çiftçiyi Tüccarın Eline Mecbur Bırakıyor" - Son Dakika
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Gürer: "Şu Ana Kadar Ayçiçeğiyle İlgili Bir Taban Fiyat Açıklanmadı. Bu Durum Çiftçiyi Tüccarın Eline Mecbur Bırakıyor"

24.07.2022 11:29

Bu yıl ülke genelinde 2 milyon 800 bin ton rekolte beklenirken, Trakya Bölgesi’nde baş gösteren tırtıl istilası nedeniyle verimin düşeceğinin öngörüldüğünü belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şu ana kadar ayçiçeğiyle ilgili bir taban fiyat açıklanmadı. Bu durum çiftçiyi tüccarın eline mecbur bırakıyor. Tırtılla meydana gelen zararın önümüzdeki süreçte telafisi de verilecek iyi bir taban fiyatla çiftçinin korunmasından geçiyor” dedi.

Bu yıl ülke genelinde 2 milyon 800 bin ton rekolte beklenirken, Trakya Bölgesi'nde baş gösteren tırtıl istilası nedeniyle verimin düşeceğinin öngörüldüğünü belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Şu ana kadar ayçiçeğiyle ilgili bir taban fiyat açıklanmadı. Bu durum çiftçiyi tüccarın eline mecbur bırakıyor. Tırtılla meydana gelen zararın önümüzdeki süreçte telafisi de verilecek iyi bir taban fiyatla çiftçinin korunmasından geçiyor" dedi.

Trakya'da hasadına başlanacak olan ayçiçeğinin taban fiyatının bir an önce açıklanması isteniyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin tırtıl istilasıyla mağdur olduğunu belirtti. Gürer şunları söyledi:

"Ülkemizde ayçiçeği yağlık ve çerezlik olarak yetiştiriliyor. Ancak ülkemizde yetiştirilen ayçiçeği ihtiyacımızı karşılamıyor. Ayçiçeğinde bu yıl 2 milyon 800 bin ton rekolte bekleniyordu. Trakya'da meydana gelen tırtıl vakasıyla belli bir ürün kaybı gerçekleşecek.

Ülkede farklı bölgelerde ayçiçeği yetiştiriliyor. Çukurova'da hasat başlamak üzere şu ana kadar ayçiçeğiyle ilgili bir taban fiyat açıklanmadı. Bu durum çiftçiyi tüccarın eline mecbur bırakıyor. Bir an önce ayçiçeği için taban fiyat açıklanmalı ve çiftçiyi koruyan bir fiyat olmalıdır. Çünkü geçtiğimiz yıl 10 kiloluk ayçiçeği tohumuna 800 TL veren çiftçi, bu yıl 2 bin TL verdi. Bu anlamda çiftçi hem taban fiyatın açıklanmasını hem de girdi maliyetlerine uygun bir fiyatın olmasını bekliyor. Tırtılla meydana gelen zararın önümüzdeki süreçte telafisi de verilecek iyi bir taban fiyatla çiftçinin korunmasından geçiyor."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Trakya Bölgesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürer: 'Şu Ana Kadar Ayçiçeğiyle İlgili Bir Taban Fiyat Açıklanmadı. Bu Durum Çiftçiyi Tüccarın Eline Mecbur Bırakıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürer: "Şu Ana Kadar Ayçiçeğiyle İlgili Bir Taban Fiyat Açıklanmadı. Bu Durum Çiftçiyi Tüccarın Eline Mecbur Bırakıyor" - Son Dakika
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