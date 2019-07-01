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Güreş: 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı milli sporcular 9 madalyayla tamamladı.

Güreş: 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, System.String[]
15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı milli sporcular 9 madalyayla tamamladı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen organizasyonda 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı.
Ay-yıldızlılar, grekoromen stilde birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti. 57 kiloda mücadele eden Alperen Berber Avrupa şampiyonu olurken, 52 kiloda Mahmut Yılmaz gümüş, 62 kiloda Nihat Kara ise bronz madalya aldı.
Serbest stilde Türkiye'yi temsil eden milli güreşçiler birer altın ve gümüş ile 2 bronz madalyanın sahibi oldu. 75 kiloda Batuhan Uzun altın, 62 kiloda Yusuf Tatlıdil gümüş, 44 kiloda İbrahim Metehan Yaprak ve 85 kiloda Rıfat Eren Gıdak bronz madalya elde etti.
Türkiye, kızlarda ise birer altın ve bronz madalyayla organizasyonu tamamladı. 50 kiloda Tuğba Demir altın madalyaya uzanırken, Edanur Ersoy 33 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:36 Kaynak: AA
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