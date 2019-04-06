Güreş: 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Düzce'de başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Düzce'de başladı.



Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 41 ilden 640 sporcu katılıyor.



Minderde rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışan sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyonada, bazı sporcular, müsabakayı kaybettiklerinde gözyaşlarına hakim olamadı.



Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Ramazan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılımın oldukça yüksek olduğunu ve burada derece alan sporcuların önce Türkiye Şampiyonası'na daha sonra ise Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazanacağını söyledi.



Yüksek katılımdan duydukları memnuniyeti dile getiren Topal, şöyle konuştu:



"Burada şu anda 41 ilden 640 sporcu minderde ter döküyor. Türkiye Şampiyonası'ndan daha büyük bir organizasyon. Ülkemizde artık spora çok büyük yatırımlar var, altyapılarımız çok iyi. Sadece güreş değil tüm branşlarda altyapıya önem veriliyor. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, okullarımız, Gençlik Merkezlerimiz çok büyük emekler harcıyor. Bu manada 3 bine yakın yeni antrenör alındı. Türkiye'nin hedefi olimpiyatlar. Tabii ki ülkemizde güreşin çok ayrı bir yeri var ve olimpiyatlarda tek madalya alan branş. Biz diğer branşlardan biraz daha öndeyiz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız güreşi seviyor ve bize bütün imkanları sunuyor."



Şampiyona yarın yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.

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