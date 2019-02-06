Güreş: 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası

23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye
Güreş Şampiyonası, Bursa
'da düzenlendi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mudanya
ilçesinde iki gün süren organizasyona 130 sporcu katıldı.
50 kiloda Aynur Erge, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Eda Tekin, 57 kiloda Elif Yanık, 59 kiloda Hatice
Ece Tekin, 62 kiloda Derya Bayhan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Kadriye Aksoy, 72 kiloda Beste Altuğ, 76 kiloda Ayşegül Özbeğe şampiyon oldu.
Kulüpler sıralamasında ise birinciliği 185 puanla İstanbul
ENKA elde etti. Yalova Altınova
Tersaneler Spor Kulübü 169 puanla ikinci, Antalya Kepez
Spor Kulübü 82 puanla üçüncü sırayı aldı.