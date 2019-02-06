Son Dakika Haberleri: Güreş: 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası

Güreş: 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Bursa'da düzenlendi.

Güreş: 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, System.String[]
23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Bursa'da düzenlendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mudanya ilçesinde iki gün süren organizasyona 130 sporcu katıldı.

50 kiloda Aynur Erge, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Eda Tekin, 57 kiloda Elif Yanık, 59 kiloda Hatice Ece Tekin, 62 kiloda Derya Bayhan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Kadriye Aksoy, 72 kiloda Beste Altuğ, 76 kiloda Ayşegül Özbeğe şampiyon oldu.

Kulüpler sıralamasında ise birinciliği 185 puanla İstanbul ENKA elde etti. Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü 169 puanla ikinci, Antalya Kepez Spor Kulübü 82 puanla üçüncü sırayı aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: AA

Bursa, Türkiye, Spor
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