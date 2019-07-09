Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu'nu ziyaret etti
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Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yapılan yağlı güreş müsabakaları neticesinde Güreş Ağası unvanını alan Reşat Latifoğlu ve beraberinde ki heyet Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:18 Kaynak: İHA
'ın Ereğli İlçesi'nde yapılan yağlı güreş müsabakaları neticesinde Güreş Ağası unvanını alan Reşat Latifoğlu ve beraberinde ki heyet Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu
'nu ziyaret etti.
Kdz. Ereğli İlçesinde Yaraşlıyörük
Köyü'nde 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen Geleneksel Yağlı Pehlivan güreşlerinde "Güreş Ağası" unvanını alan Reşat Latifoğlu, Yaraşlıyörük Köyü Muhtarı İbrahim Çalık ve Yar-Der Başkanı ve Dernek Yönetimi ile birlikte Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini belirten Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Reşat Latifoğlu'na başarılar diledi. - ZONGULDAK
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