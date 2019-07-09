Son Dakika Haberleri: Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu'nu ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu'nu ziyaret etti

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yapılan yağlı güreş müsabakaları neticesinde Güreş Ağası unvanını alan Reşat Latifoğlu ve beraberinde ki heyet Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]
Yaraşlıyörük, Zonguldak, Güncel
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yapılan yağlı güreş müsabakaları neticesinde Güreş Ağası unvanını alan Reşat Latifoğlu ve beraberinde ki heyet Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Kdz. Ereğli İlçesinde Yaraşlıyörük Köyü'nde 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen Geleneksel Yağlı Pehlivan güreşlerinde "Güreş Ağası" unvanını alan Reşat Latifoğlu, Yaraşlıyörük Köyü Muhtarı İbrahim Çalık ve Yar-Der Başkanı ve Dernek Yönetimi ile birlikte Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini belirten Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Reşat Latifoğlu'na başarılar diledi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu'nu ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]