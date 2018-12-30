Güreş Antrenörü Kahraman: "Antrenör ve Sporcunun Birbirlerine Güvenmesi Lazım"

2018 yılını değerlendirdi.

2018 yılını değerlendirdi. 2018 yılında Türk güreşi adına tarih yazdıklarını belirten Efraim Kahraman, "Avrupa Şampiyonası büyüklerde 2 altın, 3 bronz madalya, U23'te de 2 altın madalya almıştık. Orada da 1 gümüş 2 bronz madalya aldık. Akabinde Dünya Şampiyonası'nda da yaptığımız müsabakalarda Yasemin Adar dünya ikincisi, Buse Tosun dünya üçüncüsü oldu. Elif Jale Yeşilırmak da dünya ikinciliğini elde etti. Biz 3 madalya alarak yine tarih yazmış olduk. En son müsabakamız da U23 dünya şampiyonasıydı. Orada da Buse Tosun, dünya şampiyonu olarak müsabakaları kapatmış oldu. Onun yanı sıra da Ayşegül Özbeğe dünya ikincisi oldu. O da Yasemin Adar'dan sonra gelen bir sporcumuz. Ayşegül'ün önümüzdeki olimpiyatlarda değil de 2024 Olimpiyatları'nda olmasını istiyoruz. Umarım ablası gibi de başarılı bir sporcu olur. Bizim tabii ki hedefimiz 2020 Olimpiyatları'nda madalya almak. Kızlarımıza da inanıyorum, güzel bir ekibimiz var. Birbirleriyle çok iyi bir diyalogları var. Kazandığımız başarıları ilerletmeye çalışacağız inşallah" ifadelerini kullandı.



"ALTYAPIDA ÇOK DEĞERLİ SPORCULAR VAR"



Altyapıda da çok değerli sporcuların bulunduğunu belirten Kahraman, "Gençlerimiz bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda 6 madalya aldılar. Bu da gösteriyor ki jenerasyonumuz iyi. Ayşegül Özbeğe mesela 98 doğumlu henüz. Zeynep de öyle. Doktor raporu olmasına rağmen U23'te Avrupa şampiyonu oldu. En son Dünya Şampiyonası büyüklerde, onu da turnuvaya götürdük. Tabii ki tecrübesi eksik olduğu için orada heyecan yaşamıştı. Güzel karşılaşmalar yapmıştı. Biz ondan umutluyuz. Özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hepsinden güzel mücadeleler bekliyoruz. İnşallah onun gibi daha da alttan gelen sporcularımız olacak" şeklinde konuştu.



"SPORCUNUN ANTRENÖRE, ANTRENÖRÜN DE SPORCUYA GÜVENMESİ LAZIM"



Son dönemdeki başarının sebebi olarak moral ve motivasyonu gösteren antrenör Efraim Kahraman, "Ben 2015'te Rio Olimpiyatları'ndan önce geldim. Herkesin emeği, bizden öncekilerin de emeği çok elbette. Biz ekip olarak çok iyi bir ekibe sahibiz. Güzel bir ortamımız var. Motivasyon ve moral çok önemli bence. Ben bu çıkışın sebebini buna dayandırıyorum. Sporcunun antrenöre, antrenörün de sporcuya inanması gerekiyor. Başarı çoğunlukla yanında destek arar. Biz planlı ve programlı bir şekilde kamplarımızı yönetiyoruz. İkili kamplar yapıyoruz. Partner sıkıntımız çok fazla var. O durumlarda sürekli olarak ilietişme geçiyoruz. Ben kendim de Bulgaristan göçmeniyim. Rusça, Bulgarca gibi dilleri de konuşabiliyorum. Bu yüzden çoğunlukla Rumen, Bulgar takımlarını davet ediyoruz. İkili ilişkilerimiz de zaten çok iyi. İnşallah ilerde de kazandığımız başarıları sürdürerek yenilerini elde etmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu. - İstanbul

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