Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası
1 saat önce
Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.
Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvada, kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar altın madalya kazandı.
Organizasyonda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 74 kiloda da Yakup Gör bronz madalya aldı.
Turnuva yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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