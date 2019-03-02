Son Dakika Haberleri: Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası

Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası

1 saat önce

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası, System.String[]
Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvada, kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar altın madalya kazandı.

Organizasyonda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 74 kiloda da Yakup Gör bronz madalya aldı.

Turnuva yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Bulgaristan, Spor
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