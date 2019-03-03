Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası
1 saat önce
Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası sona ererken, Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Bulgaristan
'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası sona ererken, Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvanın son gününde kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan
bronz madalya aldı.
Turnuvada daha önce Buse Tosun ve Yasemin Adar altın, Süleyman Atlı
gümüş, Yakup Gör, İbrahim Bölükbaşı, Rahman Bilici ve Hasan Berk Kılıç da bronz madalya elde emişti.
Türkiye, organizasyonda serbest stilde 3., kadınlarda ise 4. oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:49 Kaynak: AA
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