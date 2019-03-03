Son Dakika Haberleri: Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası

Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası

1 saat önce

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası sona ererken, Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası, System.String[]
Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası sona ererken, Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvanın son gününde kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan bronz madalya aldı.

Turnuvada daha önce Buse Tosun ve Yasemin Adar altın, Süleyman Atlı gümüş, Yakup Gör, İbrahim Bölükbaşı, Rahman Bilici ve Hasan Berk Kılıç da bronz madalya elde emişti.

Türkiye, organizasyonda serbest stilde 3., kadınlarda ise 4. oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:49 Kaynak: AA

Bulgaristan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın ile Yollar Ayrıldı Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu

Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 21:56:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]