Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyor - Son Dakika

Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyor

Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyor -Traktörüyle devesini her gün 10 km yürütüyor Çanakkale'nin Çan ilçesinde güreş devesi sahibi Sefer Taşkın traktörü ile devesini güreşlere hazırlıyor.

Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyor

-Traktörüyle devesini her gün 10 km yürütüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde güreş devesi sahibi Sefer Taşkın traktörü ile devesini güreşlere hazırlıyor. Taşkın, "Bunlar keyif devesi insanı dinlemez, elle çekmek zor oluyor. Bizim gücümüz deveyi çekmeye yetmiyor. Traktör ile götürüp getiriyoruz. Bu şekilde devemizi güreşlere hazırlıyoruz " dedi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Köyü'ndeki deve damında 'Çoşkun Altar' isimli güreş devesine bakan Sefer Taşkın(63), devesine traktörü ile antrenman yaptırarak güreşlere hazırlıyor. Çan ilçesinde ikamet eden Sefer Taşkın her gün Küçüktepe köyündeki Çoşkun Altar adlı devesine bakmak, güreşlere hazırlamak için köye geldiğini ve devesini traktör ile yürüttüğünü söyledi.

Güreş devesi hakkında bilgi veren Sefer Taşkın, "Baba mesleği devecilikle uğraşıyorum. Taşkın Altar isimli güreş deveme her gün traktörümle antrenman yaptırıyorum. Bu hafta antrenmanlara başladık. Nasip olursa bu sene güreşlerde Çan'ımızı temsil edecektir. Başpehlivan bir devedir. Baş güreşlerde güreşmektedir. Her gittiği yerde güzel güreşir, bizi mahcup etmez Allah'ın izniyle. Antrenmanlara yavaş yavaş başladık. Sezona hazırlanıyoruz. Pandemi sürecinde deve güreşlerinin olup olmayacağına büyüklerimiz karar verecek. Çan Belediye Başkanımız Bülent Öz deve güreşlerini yaparsa bizlerde bu güreşte en güzel bir şekilde Çan'ımızı temsil etmeye çalışacağız. Bizim işimiz bu. Devemi her gün traktör ile 5 kilometre gitmek ve 5 kilometre gelmek şartıyla 10 kilometre yürütüyorum. Bunlar keyif devesi insanı dinlemez, elle çekmek zor oluyor. Bizim gücümüz deveyi çekmeye yetmiyor. Traktör ile götürüp getiriyoruz. Bu şekilde devemizi güreşlere hazırlıyoruz " dedi.

Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyor

Çanakkale, Traktör, Güreş, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyor - Son Dakika

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