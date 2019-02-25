Son Dakika Haberleri: Güreş Eğitim Merkezi Analig'de Yarı Finale Yükseldi

Güreş Eğitim Merkezi Analig'de Yarı Finale Yükseldi

1 saat önce

Sivas'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Greko-Romen ve Serbest Güreş İç Anadolu Grup Müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcular Yarı Finale yükseldi.

Güreş Eğitim Merkezi Analig'de Yarı Finale Yükseldi, System.String[]
Sivas'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Greko-Romen ve Serbest Güreş İç Anadolu Grup Müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcular Yarı Finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Greko-Romen ve Serbest Güreş İç Anadolu Grup Müsabakaları 23-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Sivas 4 Eylül spor salonunda yapıldı.

11 ilden 152 sporcu katılım sağladığı müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Greko-Romen stilde 186 puan ile grup 1.si, Serbest stilde ise grup 3.sü olarak Kayseri'yi yarı finalde temsil etme hakkı kazandı.

Sporcular müsabakalarda 3 Altın, 6 Gümüş ve 7 Bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Müsabakalardan derecelerle dönerek Kayseri'yi Yarı Finalde temsil etme hakkı kazanan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:25 Kaynak: İHA

Kayseri, Sivas, İç Anadolu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Profesör, "Eşimden Ayrılmamı İstedi" Deyip Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçakladı Ünlü İsimler, Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Skorunu Tahmin Etti

Derbi Öncesi Fikret Orman ve Ali Koç'tan Dostluk Mesajları Efsane Futbolcu Del Piero, ABD'de Takım Sahibi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:30:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güreş Eğitim Merkezi Analig'de Yarı Finale Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]