Son Dakika Haberleri: Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Kırşehir'den Şampiyonluklarla Döndü

Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Kırşehir'den Şampiyonluklarla Döndü

1 saat önce

Kırşehir'de düzenlenen Okullar Arası Gençler B Grekoromen ve Serbest sitil Güreş gurup müsabakalarına katılan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları müsabakalardan derecelerle döndüler.

Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Kırşehir'den Şampiyonluklarla Döndü, System.String[]
Kırşehir'de düzenlenen Okullar Arası Gençler B Grekoromen ve Serbest sitil Güreş gurup müsabakalarına katılan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları müsabakalardan derecelerle döndüler.

Okul sporları faaliyet programında yer alan Gençler B Grekoromen ve Serbest sitil Güreş gurup müsabakaları 15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Kırşehir'de yapıldı.

Müsabakalarda Aksaray, Amasya, Ankara, Bartın, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Niğde, Sinop, Yozgat ve Kırşehir olmak üzere 16 ilden toplamda 323 sporcu mücadele etti.

Kayseri'yi temsilen gruplara katılan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcular müsabakalardan 7 Şampiyonluk, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük ile döndüler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Grup müsabakalarından derecelerle dönen Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Kayseri, Kırşehir, Spor
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