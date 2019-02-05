Son Dakika Haberleri: Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalara Ambargo Koydu

Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalara Ambargo Koydu

1 saat önce

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Ordu'da düzenlenen Güreş Eğitim Merkezleri Arası Yıldızlar Greko-Romen Güreş Müsabakalarında madalyalara ambargo koydu.

Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalara Ambargo Koydu, System.String[]
Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Ordu'da düzenlenen Güreş Eğitim Merkezleri Arası Yıldızlar Greko-Romen Güreş Müsabakalarında madalyalara ambargo koydu.

Güreş Eğitim Merkezleri Arası Yıldızlar Serbest, Greko-Romen Güreş Müsabakaları 1 - 2 Şubat 2019 tarihleri arasında Ordu'da yapıldı. Müsabakalara 15 Sporcuyla katılan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi takımından; 45 Kg'da Atilla Gümüş, 51 Kg'da Azat Sarıyar birinci, 110 kg'da Ömer Oruç ikinci, 65 kg'da Berat Özbek ve yine 65 kg'da Ömre Başkurt üçüncü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Ordu'da düzenlenen müsabakalardan derecelerle dönen Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:40 Kaynak: İHA

Gümüş, Ordu, Kayseri, Spor
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