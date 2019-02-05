Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalara Ambargo Koydu
1 saat önce
Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Ordu'da düzenlenen Güreş Eğitim Merkezleri Arası Yıldızlar Greko-Romen Güreş Müsabakalarında madalyalara ambargo koydu.
Kayseri
Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları Ordu
'da düzenlenen Güreş Eğitim Merkezleri Arası Yıldızlar Greko-Romen Güreş Müsabakalarında madalyalara ambargo koydu.
Güreş Eğitim Merkezleri Arası Yıldızlar Serbest, Greko-Romen Güreş Müsabakaları 1 - 2 Şubat 2019 tarihleri arasında Ordu'da yapıldı. Müsabakalara 15 Sporcuyla katılan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi takımından; 45 Kg'da Atilla Gümüş
, 51 Kg'da Azat Sarıyar
birinci, 110 kg'da Ömer Oruç
ikinci, 65 kg'da Berat Özbek ve yine 65 kg'da Ömre Başkurt üçüncü oldu.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Ordu'da düzenlenen müsabakalardan derecelerle dönen Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:40 Kaynak: İHA
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