Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan Vehbi Akdağ'a

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyat ve dünya ikinciliği bulunan ve hastalığı nedeniyle tedavi gören eski milli güreşçi Vehbi Akdağ'a "geçmiş olsun" mesajı iletti.

Vehbi Akdağ'a çiçek gönderen Aydın, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde bine yakın 65 yaş üstü eski güreşçiye ulaştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz bu süreçte güreşe hizmet etmiş herkese ulaşarak hem ihtiyaçlarını giderdik hem de milli takım eşofmanları ve milli takım kondisyonerleri tarafından evde spor yapmaları için hazırlattığımız videoları kendilerine yolladık. Onlar bizim için çok büyük değer. Vehbi ağabeyimizi daha önce Ankara'daki tedavi sürecinde misafir etmiştik. Şimdiki rahatsızlığını duyar duymaz da hemen iletişime geçtik. Allah kendisine acil şifalar versin. Türkiye Güreş Federasyonu olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz."