Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, milli takımların kampını ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları elemelerine hazırlanan grekoromen ve kadın güreş milli takımlarının kampını ziyaret etti.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Aydın'ın İstanbul Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren millilere yönelik konuşmasına yer verildi.

Olimpiyat Oyunları öncesi mart ayında Macaristan'da ve nisan ayında da Bulgaristan'da eleme turnuvaları düzenleneceğine dikkati çeken Aydın, "Güreş bizim ata sporumuz. Her zaman uluslararası alanlarda ülkemizin lokomotifi oldu. Bugüne kadar 1705 madalya kazandık. Bu hiçbir branşın elde edemeyeceği bir başarı. Üstelik son 5 yılda sizlerle tarih yazdık." diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları'nın yaklaştığını vurgulayan Musa Aydın, "Sizlerden, önce olimpiyat elemelerinde alabildiğiniz kadar kota alıp ardından da Tokyo'da ülkemizin yine gururu olmanızı istiyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, İran'ın İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudi Far, kampta başkan Musa Aydın ile görüştü. Başkan Aydın, Far'a günün anısına plaket taktim etti.