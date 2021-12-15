Güreş Federasyonu Başkanı, Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Güreş Federasyonu Başkanı, Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti

15.12.2021 00:14
Güreş Federasyonu Başkanı, Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti

Dünya ve Avrupa şampiyonu, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref EROĞLU, Genel Müdürümüz Abdullah SÜSLÜ'yü ziyaret etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref EROĞLU, Genel Müdürümüz Abdullah SÜSLÜ'yü ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Kazandıkları kupayı Başkan Genç'e hediye ettiler Kazandıkları kupayı Başkan Genç'e hediye ettiler Kırkpınar'da altın kemer, çeyrek asırdır sahibini arıyor Kırkpınar'da altın kemer, çeyrek asırdır sahibini arıyor Kırkpınar'a davul zurnalı renkli davet Kırkpınar'a davul zurnalı renkli davet
Kaynak: Habermetre

Güreş, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Güreş Federasyonu Başkanı, Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: Güreş Federasyonu Başkanı, Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement