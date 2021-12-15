Dünya ve Avrupa şampiyonu, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref EROĞLU, Genel Müdürümüz Abdullah SÜSLÜ'yü ziyaret etti.
Kaynak: Habermetre
Güreş, Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › Güreş Federasyonu Başkanı, Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti - Son Dakika
Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.