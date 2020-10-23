Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Antalya'da toplantı düzenleyecek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Güneydoğu Anadolu Projesi" kapsamında, 25 Ekim Pazar günü, Antalya'da toplantı düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde güreşi canlandırmak için başlatılan ve gençleri Türk sporuna kazandırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan projenin ayrıntıları görüşülecek.

Toplantıya, güreşin canlandırılması ve altyapıya destek sağlanması için düzenlenen gelişim kampındaki 60 antrenör ve 300'e yakın sporcu da katılacak.

Ayrıca, il temsilcileri de salgın süreci ve 2020 yılının değerlendirme ve planlamasını yapmak üzere, yarın Musa Aydın başkanlığında, iki gün sürecek toplantıda bir araya gelecek.