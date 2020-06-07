Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Kırkpınar açıklaması - Son Dakika

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Kırkpınar açıklaması

Bu yıl 3-4-5 Temmuz'da 659.'su gerçekleştirilmesi planlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, korona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Kırkpınar açıklaması, System.String[]

Bu yıl 3-4-5 Temmuz'da 659.'su gerçekleştirilmesi planlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, korona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.


"3-5 Temmuz tarihleri çok erken"


Korona virüsün dünyayı tehdit altına aldığını ve birçok organizasyonun bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getiren Aydın, "Sadece Yağlı Güreş'te değil tüm alanlarda zarar oldu. Ancak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu'nun üstün gayretleri, Gençlik ve Spor Bakanımızın üstün gayretleri, İç İşleri Bakanımızın alınan tedbirleri uygulamasındaki başarısı, Bakanlar Kurulu'nun üstün gayretleri, 82 milyon Türk milletinin el birliğiyle bütün kurallara uyarak korona virüs pandemisini kontrol altına almış bulunmaktayız. Ancak 3-5 Temmuz tarihleri çok erken. Normalleşme sürecine yeni başladığımız için o tarihlerde bu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasının mümkün olamayacağını gördük. Ondan dolayı 3 Temmuz, Kırkpınar'ın başladığı günde Edirne Belediye Başkanımız, Kırkpınar Ağamız ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız ile Edirne'de bir toplantı yapma kararını aldık. Süreci gözlemleyeceğiz. İnşallah süreç daha da iyiye doğru gidecek ve 1 ay içerisinde bu sürecin biteceğine inanıyoruz. O bittikten sonra 3 Temmuz'da tarih konusunda rahat bir karar verme durumuna geleceğiz. Yine Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda kararları vereceğiz" ifadelerini kullandı.


"Amacımız 4 tane geleneksel güreşin 4'ünü de yapmak"


"Amacımız 4 tane geleneksel güreşin 4'ünün de yapılması" diyen Başkan Musa Aydın, şöyle devam etti:


"Çünkü bunlar pehlivanlar için çok önemli, boy atlama var. Kumluca, Kurtdere, Elmalı ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 1'er hafta veya 10'ar gün arayla yapmayı planlıyoruz. Kimsenin hakkının yenmemesi için, herkesin bir üst boya çıkma durumu olduğu için böyle bir imkanı kaçırmamaları adına dört güreşin de yapılması taraftarıyız. Ancak sağlık bizim için önemli. O anki şartlara göre gerekli açıklamayı yapacağız."


"Bugünden yarını görmek zor"


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı tarihe ilişkin alternatif bir tarih belirleyip, belirlemedikleri yönünde gelen bir soruyu ise Musa Aydın, "Bugünden yarını görmek zor. Geçen sene Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yaptık, bu sene böyle korona virüsle karşı karşıya kalacağımızı hiç düşünmedik. Dünya hazırlıksız biçimde yakalandı. Her alanda bütün güçlü ülkeleri de etkiledi. Şükürler olsun ülke olarak başarılı bir sınav geçirdik. Avrupa'nın birçok ülkesine hatta Amerika'ya tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu durumdan çok gururluyum. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii virüs kontrol altına alındı demek bitti demek değildir. Tedbiri elden bırakmamız, kurallara uymamız lazım. İnşallah kısa sürede normal döneme kavuşacağız diyorum" diye cevap verdi.


Musa Aydın, Kırkpınar, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 12:45 

Son Dakika Spor Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Kırkpınar açıklaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın         
18:49
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi         
18:48
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi         
18:23
Trump, Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin         
18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı         
18:04
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu         
17:58
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı         
17:43
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı         
17:23
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu         
17:11
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir         
16:59
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi 4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi         
16:56
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli         
16:44
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı         
16:34
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten         
16:32
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi         
16:31
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti         
16:29
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti         
16:20
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu         
16:18
Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı         
16:04
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim         
15:50
Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum! Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum!         
15:46
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı         
15:41
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez         
15:38
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti         
15:34
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim         
15:18
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü         
15:14
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı         
15:14
61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı 61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı         
14:38
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
14:37
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 19:02:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Kırkpınar açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]