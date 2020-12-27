Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Pandemiye rağmen 2020 yılı başarılı geçti - Son Dakika

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Pandemiye rağmen 2020 yılı başarılı geçti

27.12.2020 13:09
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Pandemiye rağmen 2020 yılı başarılı geçti, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 yılını değerlendirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 yılını değerlendirdi. Bir yılı daha geride bıraktıklarını belirten Başkan Aydın, "2020 yılı hiçbirimizin hatırlamak bile istemeyeceği bir yıl oldu. Çin'den başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid 19 pandemisi 2020 yılına damga vurdu. Birçoğumuz bu hastalığa yakalandık. Sevdiklerimizi kaybettik. Kısacası kabus gibi bir yıl yaşadık. Ben tüm hastalara acil şifalar, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

2020 yılında ilk önemli şampiyona olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda önemli başarıların altına imza attıklarını vurgulayan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Pandemiden önce bu yıl yapılan en önemli organizasyon Şubat ayında İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ydı. Bu şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya ile tamamlamayı başardık. Tam olimpiyat elemelerine hazırlanırken ülkemizde ve dünyada pandeminin başlaması nedeniyle tüm müsabakalar ertelendi. Ardından da olimpiyatlar bir sonraki yıla ertelendi. Aslında Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in sakatlıklarından dolayı bu erteleme kararı bizim için iyi oldu. Ardından bir belirsizliği yaşamaya başladık. Çünkü daha önce hiç yaşanmamış bir olayla karşı karşıya idik. Sporcularımızın, antrenörlerimizin ve hakemlerimizin sürekli hazır olmalarını sağlamak için var gücümüzle çalıştık. Tüm güreşçilerimiz evlerine kapandı ve evlerinden hazırlıklarını sürdürdü. Hocalarımız ve hakemlerimiz için online hazırlık kursları hazırladık. Böylelikle çalışmalarımız durmadan devam etti. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu gecesini gündüzüne katarak, sporcularımızın sağlıklı bir ortamda idman yapabilmeleri için bir çalışma yaptı. Bakanımızın özel talimatıyla olimpik kadro kamplarına ara verilmeden devam edildi. Böylelikle sadece güreş değil, tüm branşlarımız Sayın Bakanımız sayesinde hazırlıklarına Kovid-19 önlemleri çerçevesinde devam etti. Ardından pandemi sürecinde Türk Güreş Milli Takımları üç ayrı ülkede katıldıkları turnuvalarda toplam 46 madalya kazandılar. Polonya, Rusya ve Hırvatistan'da birbirinden zorlu rakiplerinin karşına çıkan güreşçilerimiz bu turnuvalarda 14 altın, 11 gümüş, 21 bronz olmak üzere toplam 46 madalya aldılar" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NDA 13 MADALYA"Bu yılın son önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'nda da 13 madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettiklerini söyleyen Başkan Aydın, "Dünya Şampiyonası'nın yerine bu yıl Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'na serbest, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 sporcu ile katıldık. 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanmayı başardık. Ayrıca takım sıralamasında, serbest güreşçiler ve kadın milli takımlarımız takım halinde 3'üncü olurken, grekoromenciler 2'nci oldular. Dünya Kupası'nda genç bir kadroyla mücadele ettik. Avrupa ve dünyada şampiyonluklar yaşamış birçok  güreşçimizi götürmedik. O yüzden 13 madalya almak önemli bir başarıydı. Şimdi geniş bir kadroyla olimpiyatlara hazırlanacağız. Güreş bizim ata sporumuz. Bugüne kadar her zaman Türk sporunun lokomotifi olmuş. Dolayısıyla olimpiyatlardaki hedefimiz yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak" dedi."PANDEMİ BOYUNCA 65 YAŞ ÜSTÜNE YARDIMCI OLDUK"2020 yılında tüm branşlara örnek bir davranışın altına imza atarak pandemi boyunca 65 yaş üstü güreş ailesinin her zaman yanında olduklarını anlatan Aydın, "Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı tek tek tespit ettiğimiz büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca eşofman ve milli takım kondisyonerimiz tarafından kendine antrenman programı verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Evde kal hareketsiz kalma' sloganı çerçevesinde hepsinin evde spor yapmalarını sağladık. 65 yaş ve üzeri güreşçilerimizin bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."EN BÜYÜK ÜZÜNTÜMÜZ TARİH KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN YAPILAMAMASI OLDU"Bu yıl en büyük üzüntüsünün Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılamaması olduğunu aktaran Aydın, "Biz sürecin başından bu yana elimizden gelen her şeyi yaptık. Yağlı güreşin paydaşlarıyla bir araya geldik, toplantılar yaptık. Ben bizzat 2 ayrı üniversite ve hastaneden bu konuda rapor hazırlattım. Raporu Bilim Kurulu'na yolladım. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da olağanüstü çaba harcadı.  Ama maalesef bu ortamda güvenli bulunmadı. Belki de bu hayırlı olanıydı. Zira bu pandemi sürecinde Pele Mehmet gibi Kırkpınar'ın sembol isimlerinden birini Kovid yüzünden kaybettik. Sağlık her şeyden önemli. Bizim görevimiz aynı zamanda tüm güreş ailesinin bu sporu sağlıklı bir şekilde yapması. Bu yıl beni en çok üzen, yoğun çabalarımıza rağmen Kırkpınar'ın yapılamaması oldu" diye konuştu."DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİ İÇİN PROJE BAŞLATTIK"Federasyon Başkanı Musa Aydın, Doğu ve Güneydoğu illerindeki sporcuları topluma kazandırmak için çok önemli bir proje başlattıklarını da bildirerek, "Bu projeye çok önem veriyoruz. Bu proje sayesinde o illerdeki gençlerimizi spora yönlendireceğiz. Böylelikle bu evlatlarımızı kötü niyetli insanlardan koruyarak, sporcu olmalarını sağlayacağız" dedi. Başkan Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan bu yılın en büyük müjdesini aldıklarını belirterek, "Sayın Bakanımız Ankara Keçiören'de Güreş Kamp Merkezi yapımının sözünü verdi. Türkiye'nin en başarılı branşına yakışır bir tesis en kısa zamanda Türk güreşine kazandırılacak. Bu müjdeyi veren Bakanımıza ve her zaman Türk güreşinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Musa Aydın yeni yılda yaşanan sıkıntıları aşarak tüm insanlığa sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diledi.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Pandemiye rağmen 2020 yılı başarılı geçti

Musa Aydın, Türkiye, Güreş, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Pandemiye rağmen 2020 yılı başarılı geçti - Son Dakika Spor


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