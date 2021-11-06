SPOR Güreş Federasyonu Başkanlığına Şeref Eroğlu seçildi
Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına Şeref Eroğlu seçildi.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun 5'nci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Yönetim ve faaliyet raporları ibra edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi. Genel kurulda kullanılan 260 oydan geçerli oyların 152'sini alan Şeref Eroğlu başkan seçilirken, Musa Aydın 102 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.
Başkanlığa seçilen Şeref Eroğlu teşekkür konuşmasında, "Camiamıza teşekkür ediyorum. Güreşte değişim zamanı demiştik. Şimdi hep beraber güreşi daha ileriye taşımanın zamanı. Tekrar teşekkür ediyorum" dedi.
Şeref Eroğlu'nun yönetiminde şu isimler yer aldı:
' Ahmet Taşçı, Ali Kayalı, Yasemin Adar, Mahmut Çelikcan, Turgay Baştuğ, Hürbay Duran, Selim Akceylan, İsmail Acıpınar, Mehmet Tuncer, Hızır Sözüer, Barış Şeref, Murat Şahin, Hasan Aydın, Fezair Tatlıdil.?
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SPOR Güreş Federasyonu Başkanlığına Şeref Eroğlu seçildi - Son Dakika