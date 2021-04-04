Güreş Federasyonu: "Devletimizin ve demokrasinin her zaman yanındayız"

Eski emekli amirallerin bildirisine bir tepki de Türkiye Güreş Federasyonu'ndan geldi.

TGF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eski Türkiye, darbe ve vesayet özlemiyle, eski emekli amirallerin darbe imalı yayınladığı, millete ve onun seçtiklerine tehdit içeren bildirilerini şiddetle kınıyoruz. Aziz milletimiz, darbeci ve vesayetçi zihniyete en güzel cevabı 15 Temmuz'da vermiştir.

Türkiye Güreş Federasyonu olarak, darbeleri ve her türlü darbe girişimini reddediyoruz.

Biz buradayız!

Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." - İSTANBUL