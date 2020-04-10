Güreş Federasyonu'ndan anlamlı ziyaretler

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın direktifleriyle harekete geçen güreş il temsilcileri, 65 yaş ve üzeri eski güreşçileri ziyaret ediyor.

Güreşçiler hayatlarında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Yıllardır bizim kapımızı çalan yoktu. Federasyon Başkanımız Musa Aydın sayesinde böyle zorlu günlerde hatırlanmak çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.