Güreş Grup Karşılaşmaları Burdur'da Devam Ediyor

15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında 12 ilden toplam 340 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler B Güreş Grup Birinciliği yarışmasına Burdur ev sahipliği yapıyor.

15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında 12 ilden toplam 340 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler B Güreş Grup Birinciliği yarışmasına Burdur ev sahipliği yapıyor.



12 ilden gelen güreşçiler Hüsnü Bayer Spor Salonunda kıyasıya mücadele ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya 12 ilden gelen 340 sporcuya spor il müdürlüğü olarak başarılar diledi. İki gün boyunca yapılan karşılamalarda 45 Kg'da 1. Abdullah Akdağ, 2. Orçun Dolan, 3. Emirhan Doğan olurken, 48 Kg'da 1. Yusuf Aksakal, 2. Muhammet Kalender, 3. Melih Kübülüçimen oldu. 51 Kg'da 1. İlhan Aldı, 2. Mücahit Erdoğan, 3. Selami Urhan, 55 Kg'da 1. Ramazan Tekin, 2. Süleyman Sevinçoğlu, 3. Hamza Şipal, 60 Kg'da 1. Onur Kurtada, 2. Enes Aksakal, 3. Davut Çelik'in oldu.



65 Kg'da 1. Baran Bozkurt, 2. Eray Yıldız, 3. Semih Tomaş, 71 Kg'da 1. Ferhat Çağlayan, 2. Özkan Küsken, 3. M.Emin Uçar, 80 Kg'da 1. Harun Korkut, 2. Mert Çelik, 3. Emir Ergin, 92 Kg'da 1. İbrahimcan Yeşildağ, 2. Ali Emir Önder, 3. Ferhat Duman, 110 Kg'da 1. Kemal Alganer, 2. Osman Kına, 3. H.Abdurrahman Akalın oldu.



Dereceye giren güreşçiler Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı. Müsabakalar yarın sona gerecek. - BURDUR

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti

Bursasporlu Taraftarların Islıkladığı Yusuf Erdoğan, Sahayı Terk Etti

Akhisarspor, Evinde MKE Ankaragücü'ne Diş Geçiremedi

Ünlü Jokey Halis Karataş, Dubai'de Mahsur Kaldı